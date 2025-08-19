Óscar de la Hoya critica a Xander Zayas por no pelear contra Vergil

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, realizó una dura crítica contra Xander Zayas por no haber aceptado la oferta de poder enfrentarse contra Vergil Ortiz Jr. para poder poner a la orden su cinturón de campeón mundial súper welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); consideró que esta es otra muestra del poco interés de algunos peleadores de cumplir las normas.

Durante los últimos días se dio a conocer que Vergil, actual campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le presentó una oferta a Xander para luchar por su cinturón; a pesar de esto no se ha confirmado ninguna respuesta positiva por parte de Top Rank; a pesar de esto lo que más le causa frustración al Golden Boy es no poder aprovechar esta oportunidad de un enfrentamiento.

Estas declaraciones las realizó el promotor a través de un video compartido en sus redes sociales, donde consideró que ahora el boxeo se encuentra estancado y esto es lo que está afectando su popularidad.

“Es tan frustrante. El boxeo ahora mismo está simplemente estancado, especialmente aquí en Estados Unidos. Los boxeadores no quieren enfrentarse entre ellos”, expresó.

Puerto Rico’s Xander Zayas, left, punches Puerto Rico’s Jorge Gonzalez-Sanchez during the second round of a middleweight championship boxing match Saturday, July 26, 2025, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

Es importante destacar que la oferta presentada a Xander era pelear a finales de año en Las Vegas o Los Ángeles y con la transmisión de DAZN; aunque el puertorriqueño ni su agente se han pronunciado al respecto.

“Ejemplo perfecto: Xander Zayas. Tenemos una pelea perfecta para ti en bandeja de plata, de pago por evento. Hagámosla desde Las Vegas en el MGM Grand. ¿Y sigues diciendo que quieres ir a Puerto Rico? ¿Cómo? Tu promotor no tiene ningún acuerdo de televisión. ¿Dónde vas a pelear? ¿OnlyFans? Amigo, nosotros tenemos DAZN. Tenemos el PPV. Tenemos la fecha, tú y Vergil – México-Puerto Rico, es enorme”, agregó De la Hoya.

Para finalizar, el titular de Golden Boy Promotions expresó su deseo de ver el momento en el que se acabe la era de los boxeadores que no quieren aecptar peleas que representen un verdadero reto para ellos sólamente para no perder el cinturón de campeón que ostentan en ese momento.

“¿Qué estás esperando? Hagámosla. No puedo esperar que acabe esta era de boxeadores que no les gusta pelear. Solo lo quieren hacer para ganarse extra millones. Son unos mari…. Aquí somos realistas: PPV, DAZN, Vergil Ortiz, Xander Zayas. Hagámoslo en Las Vegas. ¿Qué estás esperando?”, concluyó el histórico campeón mexicoamericano en sus declaraciones.

