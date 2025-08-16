José Benavídez abre la posibilidad de enfrentar a Beterbiev

José Benavídez, padre de David Benavídez, aseguró que el campeón mundial semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) está trabajando arduamente para poder realizar su primera defensa oficial del título el próximo 22 de noviembre en Riyadh, Arabia Saudita, ante el británico Anthony Yarde; a pesar de esto se mostró confiado del triunfo que tendrán en este encuentro y detalló que ya están buscando un próximo rival para mediados de 2026.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista ofrecida para La Casaca Boxing Club, Benavídez Sr. aseguró que están haciendo todo lo posible para concretar un enfrentamiento contra Artur Beterbiev y así intentar superar a uno de los mejores pugilistas de su división con la finalidad de demostrar que se encuentran entre los mejores de las 175 libras.

“Espero que todo esté bien con Anthony Yarde, pero no se sorprendan si algo le llega a pasar y vamos con Beterbiev. Creo que sería una pelea que a la gente le interesaría más y no sé por qué, pero me he puesto a pensar en eso: si algo le pasa a Anthony Yarde, subirían a Beterbiev”, expresó el entrenador y padre del ‘Monstruo Mexicano’.

David Benavidez poses during a ceremonial weigh-in for a light heavyweight title fight against David Morrell Jr., Friday, Jan. 31, 2025, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Recordemos que David Benavídez conquistó el título mundial del CMB luego que el ruso Dmitry Bivol renunciara a este cinturón el pasado mes de abril; esto debido a que estaba enfocado en concretar una trilogía contra Artur Beterbiec que enfrentarse contra el Monstruo Mexicano que se desempeñaba como interino en ese momento.

Turki Al-Alshikh descarta la pelea

El jeque árabe y promotor de boxeo, Turki Al-Alshikh, decidió acabar con estos rumores que han surgido sobre una pelea entre David Benavídez y Artur Beterbiev al asegurar que no tienen ninguna intención de enfrentarlos el próximo año.

“Eso no es verdad. Quizá el próximo año. Espero que todo esté bien con Anthony Yarde, pero no se sorprendan si algo le llega a pasar y vamos con Beterbiev. Creo que sería una pelea que a la gente le interesaría más y no sé por qué, pero me he puesto a pensar en eso: si algo le pasa a Anthony Yarde, subirían a Beterbiev”, destacó el jeque.

Sigue leyendo:

–Abel Sánchez asegura que Crawford está más presionado que el Canelo

–Jules Koundé renovó con el FC Barcelona hasta el 2030

–Hansi Flick evita hablar sobre el polémico gol: “Si el árbitro no para hay que seguir”