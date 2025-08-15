Abel Sánchez asegura que Crawford está más presionado que el Canelo

El reconocido entrenador de boxeo mexicano, Abe Sánchez, decidió quitarle mérito al reto que tendrá el campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, contra el estadounidense Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas; por el contrario aseguró que toda la responsabilidad de tener una buena pelea recae sobre el norteamericano que busca quitarle los cinturones al azteca.

Estas declaraciones las realizó Sánchez durante una entrevista ofrecida para Secondsout, donde aseguró ‘Bud’ Crawford tiene el enorme reto de brindar la mejor actuación de su carrera no solo por haber recibido la oportunidad de enfrentarse contra e Canelo Álvarez, sino también por estar escalando un total de dos divisiones para comprobar que no fue un error que lo eligieran para subir al cuadrilátero.

“Terence debería estar en las 154 y 147 libras, pero es una gran oportunidad para él. Todos los chicos de las divisiones inferiores quieren la oportunidad de pelear contra Canelo por muchas razones diferentes. Obviamente, por dinero, pero también por su ego, su orgullo y su legado, que es muy importante para estos chicos”, expresó el entrenador en sus declaraciones.

José Benavídez cree que el duelo entre Crawford y Canelo no será interesante. Crédito: John Locher | AP

Es importante resaltar que muchos expertos del pugilismo mundial catalogan este enfrentamiento como uno de los más importantes de los últimos años debido a la trascendencia de ambos peleadores; ambos son catalogados como dos de los mejores libra por libra en sus respectivas divisiones.

Sánchez concluyó la entrevista asegurando que la inteligencia y calidad de Crawford obligarán al mexicano a implementar una estrategia diferente a la que suele utilizar en sus combates; asimismo enfatizó que no debe correr toda la noche por el cuadrilátero como lo hizo William Scull para no ser golpeado por su contrincante y eso fue lo que terminó causando una pelea aburrida en la que casi no se vio acción entre ambos.

“Ojalá (Crawford) no se lesione, pero no creo que tenga la fuerza suficiente para enfrentar a Canelo. Un nombre como Crawford motiva a Canelo a estar más concentrado [de lo que estuvo contra William Scull]. No creo que sea la misma pelea que tuvo Scull. Creo que Crawford tiene la responsabilidad y la presión sobre él para hacer una pelea”, concluyó.

Sánchez se une a una serie de expertos del boxeo que han hablado sobre esta pelea; la gran mayoría de ellos dando como ganador previo al Canelo Álvarez por la ventaja de pelear en su peso natural, algo que consideran fundamental para aguantar a todos los rounds.

