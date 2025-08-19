Trump está listo para usar “todo su poder” contra el narcotráfico de Venezuela: Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó este martes que Estados Unidos está listo para emplear “todo su poder” en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela, luego del despliegue de tres buques de guerra y más de 4,000 soldados en aguas del Caribe, cerca del país.

Preguntada sobre si el presidente Trump está considerando la posibilidad de poner “hombres en el terreno” en Venezuela, la portavoz Karoline Leavitt aseguró que Trump “está preparado” para detener el flujo de drogas hacia el país y “llevar a los responsables ante la justicia”.

En sus declaraciones, Leavitt volvió a cuestionar la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro, a quien calificó como líder de un “cártel del narcotráfico” y recordó que enfrenta acusaciones en tribunales estadounidenses por tráfico de drogas.

“Maduro no es un presidente legítimo, es un fugitivo de la justicia”, insistió.

La declaración de la portavoz de la Casa Blanca se produce luego de que este lunes la agencia Reuters informara que la administración Trump desplegará los buques de guerra USS Gravely, USS Jason Dunham y el USS Sampson cerca de las costas venezolanas con el fin de perseguir a las organizaciones asociadas al régimen de Maduro que EE.UU. catalogó recientemente como “organizaciones terroristas globales”.

Los buques no solo estarán destinados a labores de inteligencia y vigilancia, sino que podrían servir como plataforma para acciones militares selectivas si la Casa Blanca lo autorizara, aseguró la agencia ayer citando a un funcionario estadounidense bajo anonimato.

El movimiento militar había sido adelantado el viernes por CNN, que citó fuentes del Departamento de Defensa.

Según esos reportes, Washington reforzó la región no solo con destructores, sino también con un submarino nuclear, aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon y sistemas lanzamisiles. El objetivo declarado: combatir a los cárteles de la droga y aumentar la presión sobre Caracas.

El despliegue se produce en el marco de un cambio en la doctrina militar estadounidense.

En meses recientes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, difundió una carta en la que defendía un rol más amplio de las Fuerzas Armadas, argumentando que la misión de proteger a Estados Unidos incluye tareas como “sellar las fronteras, impedir la inmigración masiva y frenar el tráfico de drogas y personas”.

Con este operativo, Washington intensifica la presión sobre Maduro.

