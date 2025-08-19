Walmart remata moderno smartwatch para hacer ejercicio: de $100 a $21

Encontrar un dispositivo que ayude a mejorar el enfoque y, al mismo tiempo, apoye en la salud, suele implicar una inversión considerable. Sin embargo, Walmart acaba de lanzar una promoción que lo vuelve accesible: el smartwatch Tikland. Este modelo combina diseño y múltiples funciones de bienestar, con un precio que baja drásticamente de $100 a tan solo $21, lo que significa un ahorro de $79 en un equipo pensado para quienes desean cuidar su tiempo y su cuerpo.

La rebaja lo convierte en una opción muy atractiva para quienes buscan un aliado práctico que sustituya parcialmente al teléfono, ya sea para no estar tan pendientes de la pantalla o para mantener a la mano las herramientas necesarias en el día a día. Además de su estilo elegante en color negro, y con disponibilidad también en rosa, el reloj integra funciones deportivas, notificaciones inteligentes y gran autonomía de batería.

Quienes ya lo han probado señalan que es fácil de usar, confiable y con una duración de energía sobresaliente, incluso en condiciones de uso intensivo. Este tipo de ofertas flash son una oportunidad ideal para adquirir un smartwatch moderno sin tener que desembolsar demasiado.

Este aparato es ideal para personas con una amplia actividad física. Crédito: Captura web de Walmart

Tecnología portátil que se adapta a tu ritmo

El Tikland ofrece hasta 168 horas de batería, lo que equivale a entre seis y siete días de uso continuo, o cerca de dos semanas si el uso es más casual. Para quienes lo prefieren solo en ciertos momentos, puede resistir hasta un mes en modo de espera. Se conecta vía Bluetooth con dispositivos Android (5.0 en adelante) e iOS (8.0 en adelante), lo que garantiza compatibilidad amplia.

Entre sus características destacan su pantalla táctil ultra-HD, resistencia al agua con certificación IP68, alarmas configurables, pronóstico del clima y cronómetros. Además, integra más de 100 modos deportivos distintos, junto con recordatorios de hidratación, seguimiento de calorías y notificaciones para evitar el sedentarismo.

Montar una rutina diaria se vuelve más sencillo gracias a estas herramientas, y los compradores lo confirman: varios mencionan lo útil que resulta para contar pasos, organizar entrenamientos o simplemente mantenerse activos con mayor motivación.

Beneficios clave del smartwatch Tikland

Descuento especial: de $100 a solo $21 por tiempo limitado.

Disponible en dos colores: negro y rosa.

Hasta 12 días de batería con uso cotidiano y 30 en espera.

Más de 100 modos deportivos y funciones de salud integradas.

Resistencia al agua IP68 y conectividad con Android e iOS.

Los comentarios resaltan su practicidad y lo bien que se adapta a diferentes estilos de vida, ya sea en entrenamientos intensivos o en rutinas básicas de actividad diaria. Por $21, este smartwatch ofrece tecnología, comodidad y una gran oportunidad de ahorro en Walmart.

