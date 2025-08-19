William Levy revela su búsqueda de amor y lealtad en la vida

El reconocido actor William Levy regresó a la pantalla con su nueva serie “Camino a Arcadia”, un proyecto que logró despertar el interés de sus fanáticos. Por ello, el cubano está aprovechando para promocionar su más reciente trabajo y está ofreciendo una gira de medios, y durante las conversaciones se han registrado temas sobre su vida personal, siendo imposible ignorar la atracción de quienes siguen su carrera.

Por ello, durante una conversación con Michelle Galván, ella le preguntó si en este momento de su vida se encuentra viviendo el amor a plenitud al lado de alguna persona, y su respuesta fue: “Yo estoy enamorado de mis hijos en este momento y siempre lo he estado. De alguien más, de una pareja, todavía no”.

Sin embargo, fue muy claro al hablar de su postura que va más allá de estar sin una compañera sentimental, dado que considera que actualmente no es nada sencillo conseguir a alguien que esté con él. Además, resaltó lo fundamental que para él es tener a una persona a su lado que le sea leal, y considera que eso no es algo que destaque mucho en las personas.

“Después de todo lo que ya ha pasado en mi vida, he aprendido que dejar entrar a alguien en tu espacio personal va a ser para mí un poquito difícil. Tendría que elegir a esa persona y sentir que es totalmente la adecuada para entrar a mi espacio porque he aprendido que en el mundo la lealtad está en escasez. Prefiero conocer a esa persona por mucho tiempo antes de decidir dar un paso de esa forma”, explicó.

Las declaraciones de Levy sobre la dificultad de encontrar una pareja y la importancia de la lealtad sugieren una búsqueda de estabilidad y compromiso en medio de un torbellino mediático y personal. El galán de reconocidas telenovelas está en un momento de su vida en el que la reflexión se ha convertido en parte de su día a día.

“La gente conoce mucho por lo que muchas personas de la prensa dicen. La mayoría comentan cosas sin respetar, sin tomar en cuenta que hay niños de por medio, entonces en verdad nunca llegas a conocer a fondo o en realidad lo que pasa. Pero en este tiempo he aprendido muchas cosas: he aprendido a reencontrarme nuevamente, a reencontrar esa persona que siempre he sido, que a veces tú sacrificas por algo más“, le comentó a Galván.

