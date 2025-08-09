Raúl de Molina le dice a William Levy que es un mujeriego

La visita de William Levy al programa El Gordo y la Flaca causó furor este viernes en Univision, pues el actor cubano aprovechó la entrevista que le hicieron para contar algunos detalles de sus proyectos.

Sin embargo, con lo que no contaba el galán de telenovelas es con que Raúl de Molina, uno de los conductores del show de entretenimiento, lo llamara mujeriego.

Todo ocurrió porque el presentador cubano le preguntaba de quién fue la culpa que la relación se hubiera terminado y el artista dijo que él no quería hablar de eso porque no tiene memoria.

Luego de esto, el conductor le dijo: “Pero también tú eres muy mujeriego, la gente te viene aquí a ver”.

William Levy lo corrigió y le dijo: “Pero eso no significa que sea mujeriego, significa que tengo un corazón para compartir, tú sabes, de una forma linda, obviamente. No, bueno, yo sé que me han querido pintar esa imagen”.

En la conversación, intervino Lili Estefan, quien le insistió en si era o no mujeriego, pero el actor respondió: “Obviamente me gustan las mujeres, si eso implica ser mujeriego, soy el mujeriego más grande del mundo”.

El famoso comentó que pese a esto, cuando se enamora de alguien, se entrega a esa persona y es fiel.

Esta conversación sirvió para que los conductores de TV analizaran posibles motivos de la ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que fueron una de las parejas más famosas del entretenimiento hispano.

“Es difícil cuando los dos son artistas y yo como digo, tú eres mujeriego”, insistió Raúl de Molina, quien consideró que debido al trabajo del cubano se pudieron haber complicado las cosas con la actriz mexicana.

Algunos televidentes del show reaccionaron a esta entrevista con mensajes como: “Señores, los periodistas hacen preguntas incómodas, Raúl de Molina es de la vieja escuela, y fue incisivo en lo que buscaba, muy buena entrevista”, “Raúl muy bien dicho, le dijiste lo que muchos pensamos”.

Sigue leyendo:

• Elizabeth Gutiérrez decide quedarse con lo bonito que vivió con William Levy

• William Levy desmiente que le hayan ordenado tomar clases de manejo de ira tras su arresto

• William Levy habla sobre la complicada adolescencia de su hija Kailey