Amazon oferta en $130 un elegante escritorio: tiene cinco cajones y estación de carga

Amazon tiene en oferta el escritorio ejecutivo OKD de 60 pulgadas, una opción ideal para quienes buscan renovar su espacio de trabajo en casa u oficina. En una oferta relámpago, que podría acabar muy pronto, el precio bajó de $250 a $130, es decir, 48% de descuento.

Su diseño de estilo granja con acabados rústicos le da un toque atemporal que combina con diferentes decoraciones, desde lo moderno hasta lo vintage. Además está fabricado con materiales de calidad y un acabado que aporta resistencia para el uso diario. Haz clic aquí para comprarlo.

Así es el escritorio ejecutivo que oferta Amazon

Una de las mayores ventajas de este escritorio es su estación de carga incorporada. Incluye dos puertos USB y dos salidas de corriente alterna, lo que permite mantener conectados y cargados dispositivos como laptops, teléfonos y tablets sin recurrir a regletas adicionales. Esta característica es ideal para mantener el área ordenada y sin enredos de cables.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Amazon

El escritorio también ofrece una solución completa para mantener todo en orden. Cuenta con:

Un cajón archivador para documentos tamaño carta

para documentos tamaño carta Tres cajones utilitarios para organizar suministros

para organizar suministros Un gabinete con estante ajustable para almacenar artículos más grandes

para almacenar artículos más grandes Un compartimento para CPU vertical, manteniendo los equipos fuera de la vista

Pensando en la comodidad, el mueble incorpora una bandeja extraíble y abatible para teclado, diseñada para promover una postura más ergonómica al escribir. Esto ayuda a reducir la tensión en muñecas y hombros durante largas jornadas, además de liberar espacio sobre la superficie principal.

Para optar al descuento, debes elegir el escritorio color roble rústico claro. Aunque hay más opciones, como blanco antiguo y barnwood reciclado, el precio de estos se eleva a $200.

