“Dept. Q”, una de las series del año de Netflix, tendrá segunda temporada

Netflix continúa consolidándose como una de las plataformas líderes en entretenimiento en casa, ofreciendo películas, series y documentales para todos los gustos. Ahora, la expectativa se centra en “Dept. Q“, la serie dramática basada en las populares novelas policiales “Department Q de Jussi Adler-Olsen”, que vuelve con su segunda temporada tras cautivar al público en su primera entrega.

Estrenada en mayo, la primera temporada de “Dept. Q” recibió elogios de la crítica y del público, alcanzando un 88% en Rotten Tomatoes y manteniéndose durante seis semanas consecutivas en el Top 10 de Netflix.

Con su regreso confirmado a través de un breve anuncio en la página oficial —“¡Preparen la lancha rápida del departamento, DEPT. Q vuelve para la segunda temporada!”— los fanáticos esperan ansiosos detalles sobre la trama y la fecha de estreno.

En esta nueva temporada, Carl Morck, el protagonista, enfrenta un inesperado aislamiento que pronto se transforma en una oportunidad para demostrar su ingenio. Rodeado de un grupo de inadaptados, se embarca en la investigación de un caso complejo: la misteriosa desaparición de la fiscal Merritt Lingard, interpretada por Chloe Pirrie. Completan el elenco Alexej Manvelov, Kelly Macdonald y Leah Byrne, quienes aportan tensión y dinamismo a la trama cargada de giros inesperados.

Qué esperar de la segunda temporada

Scott Frank regresa como guionista y director, además de asumir la producción ejecutiva junto a Rob Bullock a través de Left Bank Pictures y Charlotte Moore. La supervisión de la producción para Netflix corre a cargo de Mona Qureshi y Manda Levin, quienes destacaron su entusiasmo por continuar la historia de Carl Morck y su equipo. La filmación, al igual que en la primera temporada, se llevará a cabo en Edimburgo, conservando el ambiente característico que ha definido la serie.

Qureshi y Levin comentaron: “Estamos deseando ver qué descubren Morck y la pandilla en esta segunda temporada… Edimburgo, ¡estamos de vuelta!”, resaltando la emoción por continuar explorando los misterios del Departamento Q. Por su parte, Rob Bullock destacó la libertad creativa otorgada por Netflix y la anticipación por lo que viene.

El director Scott Frank expresó su agradecimiento al equipo y al elenco por confiar en su visión y permitirle “arriesgarse con su locura”. Matthew Goode, protagonista de la serie, también compartió su entusiasmo por profundizar en las historias del Departamento Q y explorar más a fondo las tramas que mantienen a los espectadores enganchados.

Con este regreso, Netflix promete mantener la tensión, los enigmas y los giros que convirtieron a Dept. Q en una de las series más destacadas del año, consolidando su éxito y dejando a la audiencia ansiosa por descubrir qué nuevos misterios resolverá Carl y su equipo.