Descubre las nuevas Skittles Gummies Fuego: una combinación explosiva de dulce y picante

Los amantes de los sabores extremos encontrarán en las nuevas Skittles Gummies Fuego un producto innovador que combina cinco sabores frutales con un toque extra de picante con cobertura de chile. Estas golosinas están disponibles desde el 18 de agosto a través de la Tienda TikTok, hasta agotar existencias.

El nuevo producto de Skittles viene a darle un toque de sabor al verano con estas nuevas gomitas con sabor a mango, sandía, fresa, frambuesa y limón cubiertas con una capa de chile picante que agrega extra sabor en cada mordisco.

Las gomitas fuegos se suman a las tendencias del mercado de productos con sabores audaces como el picante, que cada vez son más apetecibles para los consumidores. Una oportunidad que la gente de Mars, aprovechó para lanzar estas gomitas que vienen en presentación de paquetes de 5,8 onzas.

“Siempre estamos atentos a las tendencias emergentes y buscamos nuevas y emocionantes maneras para que nuestros fans disfruten de Skittles”, dijo Ro Cheng, vicepresidente de Marketing de Mars Wrigley Norteamérica, en un comunicado.

Agregó que “con Skittles Gummies Fuego, le damos un toque especial a un dulce y original favorito de los fans, ofreciendo una experiencia de sabor intenso que sabemos que los amantes de los sabores “swicy” disfrutarán”.

¿Dónde conseguir las nuevas gomitas fuego?

Las nuevas Gomitas Skittles Fuego salieron a la venta a comienzos de semana y estarán disponibles a través de la Tienda TikTok, hasta agotar existencias y en tiendas seleccionadas este otoño como parte de un lanzamiento limitado. Se trata de un adelanto para que los fanáticos prueben el producto antes de su lanzamiento oficial en todo el país en enero de 2026.

Skittles no es la primera marca que incluye el sabor picante en el menú en este 2025, recordemos que a mediados de junio Wendys anunció una colaboración con Takis para darle más sabor.

