Donovan Mitchell asegura que gracias a él Juan Soto dejó los Yankees y firmó con Mets

La firma de Juan Soto con New York Mets a cambio de $765 millones de dólares podría haberse concretado gracias a un protagonista inesperado, luego que la estrella de Cleveland Cavaliers en la NBA, Donovan Mitchell, asegurara que fue gracias a él que el dominicano aterrizó en Queens.

Durante la emisión de Café con Lindor, podcast oficial del infielder de Mets, Francisco Lindor, Mitchell habló de su papel en la firma asumiendo que llegó a ser más importante que el presidente de operaciones especiales de los Mets, David Stearns.

De acuerdo al base, quien ha mostrado públicamente su posición anti Yankees, estuvo por varios años conversando con Soto para que se uniera a los Mets, incluso mientras el bateador zurdo decía presente en el Bronx en 2024.

“Tengo que darle a Stearns un 25% (de culpabilidad de la firma de Soto con Mets), y luego yo hago el 50%. ¿Sabes a qué me refiero? Es como la longevidad. ¿Cuánto tiempo duraron estas conversaciones? Yo he estado haciendo esto durante tres años”, comentó entre risas.

Ya la interacción entre Mitchell y Soto había sido noticia posterior a la firma del acuerdo, con los dos hablando por videollamada y el basquetbolista extendiendo sus felicitaciones.

Mitchell ha declarado en otras ocasiones que es gran fanático del béisbol. De hecho, su número 45 en Cleveland viene a ser un homenaje directo hacia Michael Jordan y la etapa en Ligas Menores con la filial de Chicago White Sox.

