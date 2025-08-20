“Mindhunter” podría regresar a Netflix con una tercera temporada

Que David Fincher estuviera al frente de una serie sobre el estudio de las mentes de asesinos en serie ya era un indicio de éxito asegurado. No sorprendió, entonces, que Mindhunter se consolidara rápidamente como una de las series más aclamadas de Netflix.

Sin embargo, desde el estreno de su segunda temporada en 2019, los fanáticos han quedado con la intriga sobre cuándo podríamos ver la tercera entrega. La buena noticia es que la posibilidad de su regreso podría estar más cerca de lo que imaginamos.

Recientemente, Holt McCallany, una de las estrellas de la serie, habló en entrevista con CBM sobre la posibilidad de que Mindhunter vuelva a la pantalla. McCallany compartió: «Hace unos meses me reuní con David Fincher en su oficina y me comentó que existe la posibilidad de que regrese en forma de tres películas de dos horas. Por ahora, es solo una posibilidad. Sé que hay guionistas trabajando, pero todo depende de que David esté satisfecho con los guiones».

Sobre las probabilidades de que esto se haga realidad, McCallany añadió: «En cuanto a fechas y logística, todo podría resolverse, pero realmente depende de que David tenga el tiempo, la disposición y esté contento con el material. Eso sigue siendo una gran incógnita».

El respaldo de la crítica, sin embargo, está de su lado. Ambas temporadas de Mindhunter cuentan con calificaciones superiores al 90 % en Rotten Tomatoes, lo que hace difícil imaginar que no se continúe una historia que ha tenido tan buena recepción.

Un gran director

La relación entre Netflix y David Fincher es larga y exitosa. La plataforma ha estrenado recientemente episodios de la antología animada ganadora de un Emmy, Love, Death & Robots, donde Fincher figura como productor ejecutivo. Otro éxito reciente de esta colaboración fue la película Mank, que le valió a Fincher su tercera nominación al Óscar como Mejor Director.

Si Netflix desea seguir trabajando con Fincher, es probable que estén más que dispuestos a respaldar cualquier proyecto que él proponga. Por lo tanto, si Fincher decide retomar Mindhunter para una tercera temporada, la plataforma seguramente estará lista para apoyarlo, incluso después de seis años de espera.

Además, otras estrellas de la serie han mostrado su entusiasmo por regresar y cerrar la historia. Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv estarían dispuestos a volver para seguir investigando y enfrentarse a algunos de los asesinos en serie más notorios de la historia reciente.

Con todos estos elementos, los fanáticos pueden mantener la esperanza: Mindhunter podría estar más cerca de volver de lo que muchos imaginan.