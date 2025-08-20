Piden $24 millones de dólares por una finca relacionada con Taylor Swift y otras estrellas

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión de 10 acres en Franklin, Tennessee, que durante décadas ha sido sede de un estudio de grabación por el que han pasado personalidades como Taylor Swift, Shawn Mendes y otros.

La propiedad está disponible en el mercado por $24 millones de dólares y las publicaciones para promocionarla están centradas en su historia, la cual comenzó hace tres décadas cuando Robin Crow compró el sitio por $175,000 dólares.

Tras la compra se encargó de mejorar el sitio y se trazó un objetivo que tenía como músico: un estudio de grabación que se convirtiera en un refugio para artistas, pues el lote está rodeado de grandes árboles y extensas áreas verdes.

Al final, el estudio fue nombrado Dark Horse Recording y Swift llegó a visitarlo para grabar tres de las canciones que usó para su álbum debut.

Además de Dark Horse Recording, la propiedad incluye una casa principal de 23,138 pies cuadrados distribuidos en 10 dormitorios, más de 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe la residencia como “un icónico complejo de clase mundial y un refugio creativo; una auténtica finca histórica para los más exigentes”.

Robin Crow se encargó de poner muchos detalles en el sitio, algo que logró gracias a su pasión por la carpintería.

El sitio es muy especial para Crow, pero, según ‘The Wall Street Journal’, ha dicho: “Es agridulce venderlo, porque a todos nos encanta. Pero estoy listo para un nuevo capítulo. Llevo aquí 31 años y tengo otras aventuras que estoy listo para emprender”.

Sobre las estructuras se resalta los “postes y vigas, y revestida con paredes de cristal”.

