Piden $5 millones de dólares por antiguo hogar de Gena Rowlands

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Hollywood Hills, California, que durante años fue hogar de Gena Rowlands y John Cassavetes. La propiedad está disponible por $5 millones de dólares.

La pareja compró esta residencia en 1963, él murió en 1989, pero ella se quedó con la casa hasta su muerte el 14 de agosto del año pasado.

Esta es una importante propiedad en el mercado, pues se trata del hogar de una de las actrices más importantes de Hollywood. Aunque para las nuevas generaciones Rowlands es conocida por su personaje en ‘The Notebook’ (2004), también fue parte del auge el cine independiente junto a Cassavetes.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se resalta que “esta no fue solo una casa, sino un santuario creativo donde se concibieron, editaron y, en parte, filmaron películas como ‘Faces’, ‘A Woman Under the Influence’, ‘Minnie and Moskowitz’, y ‘Love Streams'”. Todas esas películas son claves en al historia del cine independiente.

La construcción de esta casa, también conocida como ‘Celebrity Row’, data de los años 40, pero aún se mantiene en buen estado gracias al mantenimiento y reformas realizadas en los últimos años. Explican que aún se mantienen varios de los detalles originales.

La casa principal tiene una extensión de 4,305 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, el listado también agrega: “Los amplios ventanales enmarcan las vistas de las copas de los árboles y la vegetación natural desde todas las habitaciones, creando una conexión serena e inmersiva con el paisaje”.

La propiedad incluye áreas verdes con terraza y espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

