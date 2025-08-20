Trump solicitó la renuncia de la gobernadora de Fed tras acusación de fraude hipotecario

El presidente Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal, después de que uno de sus funcionarios exigierá una investigación ya que había cometido fraude hipotecario, informó CBS News.

El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, quien fue designado al cargo por Trump, envió una carta al Departamento de Justicia en donde solicitaba se llevara a cabo una investigación sobre las hipotecas de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Presentó dos casas como residencia principal

Además, publicó un mensaje en X afirmando que Lisa Cook había cometido fraude hipotecario tras presentar dos casas como su residencia principal. En su post le dice que verifique si las firmas son de ella.

Trump acudió a su red social Truth Social en donde dejó un contundente mensaje: “¡Cook debe renunciar ya!”.

Lisa Cook says she will answer all legitimate questions. Let's start with this. Are these your signatures on Mortgages? pic.twitter.com/4aOfWB2VN2 — Pulte (@pulte) August 20, 2025

La carta enviada por Pulte menciona documentos obtenidos por la agencia, donde muestran que Cook falsificó registros bancarios y de propiedad para “obtener condiciones crediticias más favorables”, reportó CBS News.

Pulte alega que Cook prometió en un contrato hipotecario de junio de 2021 para comprar una propiedad en Michigan, que sería su residencia principal durante un año, pero luego, supuestamente compró un condominio en Atlanta, alegando que también sería su residencia principal por un año.

“Ella necesita explicarse, pero todo está ahí en blanco y negro,” dijo Pulte en una entrevista telefónica con CNBC. “Creo que ella necesita renunciar rápidamente”, puntualizó, según CNN.

Cook no piensa renunciar

Tras los mensajes para que dé una explicación y en respuesta a la solicitud del mandatario, Lisa Cook respondió que no abandonaría su cargo en la Fed.

“No tengo intención de que me presionen para que renuncie a mi puesto debido a algunas preguntas planteadas en un tuit”, expresó en un comunicado que obtuvo CNN.

“Como miembro de la Reserva Federal, tengo la intención de tomar en serio cualquier pregunta sobre mi historial financiero, por lo que estoy recopilando la información precisa para responder cualquier pregunta legítima y proporcionar los hechos”, añadió Cook.

¿Qué es la Fed?

El Sistema de la Reserva Federal también conocida informalmente como Fed, es el banco central de los Estados Unidos. Es un consorcio público-privado que controla la estructura organizativa en la cual participa una agencia gubernamental, conocida como Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, con sede en Washington, D.C.

La Fed está encargada de custodiar parte de las reservas de los bancos miembros estadounidenses: los federales y los estatales asociados voluntariamente. La Reserva Federal tiene como mandato mantener los precios estables y maximizar el nivel de empleo.

