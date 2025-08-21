Cristian Castro habla en Despierta América de sus nuevos proyectos

Cristian Castro, cantante mexicano, visitó el programa Despierta América, junto a su prima Fernanda, para hablar del tema que hicieron para la telenovela Hilos del pasado, que estrenará la cadena Univision el próximo 10 de septiembre.

En el show matutino, el artista dijo que está muy contento por la oportunidad que le dio su tío, José Alberto ‘El Güero’, por la oportunidad.

“Estoy contento de participar en el proyecto siempre. Tan familiar que es mi tío José Alberto”, comentó el artista en la conversación.

Además, explicó que el productor lo ha escogido en varias oportunidades para que se encargue de los temas de sus novelas y eso es algo que lo hace sentir muy feliz.

Acerca de su prima Fernanda, destacó todos los estudios musicales que tiene y todo el futuro que tiene como compositora y cantante. “Es muy discreta, no le gusta mucho aparecer como cantante, pero creo que es buen momento para que la gente se vaya enterando de que esta compositora también es una buena cantante”, afirmó.

Sin embargo, bromeó luego con que el mundo del entretenimiento no es tan rentable si se habla de economía y que si hubiera querido dinero, el trabajo que habría elegido sería para bienes y raíces.

Cristian Castro y su prima Fernanda comentaron detalles del nuevo tema que tienen. Crédito: Mezcalent

Cristian Castro también confirmó que está trabajando en un nuevo disco junto a Eduardo Cabra, hermano de Residente. “Creo que se vuelven a unir para hacer otra vez Calle 13. Me va a mucho gusto tener a mi productor puertorriqueño”, indicó.

En ese disco tendrá canciones románticas, algunas con toques modernos y confirmó que habrá hasta un reguetón.

El intérprete de Azul fue visto este miércoles disfrutando de los cuartos de final de la Leagues Cup, específicamente el juego entre el Inter Miami y Tigres UANL en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida.

En videos que compartieron en redes sociales, se vio al artista disfrutar del encuentro y saludar a algunos fanáticos que lo reconocieron.

Esta visita a Miami ha servido para que el famoso se divierta, pero también hable de los próximos proyectos que tiene en su carrera.

Sigue leyendo:

• Cristian Castro y el reencuentro de su madre Verónica y su novia

• Cristian Castro reveló detalles íntimos de su relación

• Cristian Castro se sincera sobre su etapa como adulto