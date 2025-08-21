Fallece a los 54 años Xava Drago, vocalista de Coda

La escena del rock mexicano amaneció de luto. Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, vocalista de la legendaria banda Coda, falleció a los 54 años debido a complicaciones derivadas del cáncer de estómago que padecía.

La noticia fue confirmada por sus compañeros de grupo a través de un comunicado

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna“, expresaron.

Consciente de la gravedad de su enfermedad, Xava había preparado un mensaje de despedida para el momento de su partida.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas, yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante, podré estar en compañía de mi hermosa madre. Me despido con mucho amor para todos“, escribió.

Fue a principios de agosto cuando el cantante compartió públicamente su diagnóstico, reconociendo que los tratamientos médicos habían dejado de ser efectivos. En aquel entonces, expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en su travesía.

“Desafortunadamente los doctores ya no pueden hacer nada por mí. Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; a mis hermanas, que han sido unos ángeles; a mis sobrinos; y a mis amadas Ela, Nicole y Sofía“.

Nacido en la Ciudad de México, Salvador Aguilar encontró en la música un destino. Como Xava Drago se convirtió en una de las voces más potentes y distintivas del rock en español. Al frente de Coda, conquistó escenarios y marcó a toda una generación en los años noventa con temas como “Aún”, “Tócame” y “Veinte Para las Doce”.

