Muere Frank Caprio, el juez “mas compasivo de Estados Unidos”

Frank Caprio, juez municipal de Rhode Island, quien era conocido mundialmente como “el juez más compasivo de Estados Unidos”, falleció este miércoles a los 88 años, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde lo despidieron con un sentido mensaje.

“El juez Frank Caprio falleció pacíficamente a la edad de 88 años después de una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas.

Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían.

Será recordado no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró.

En su honor, cada uno de nosotros debemos esforzarnos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días”, escribieron al pie de una serie de fotos que comaprtieron en su cuenta de Instagram.

Desde 1985, Caprio ejerció como juez municipal en Providence, pero fue a través del programa “Caught in Providence”, nominado al Emmy, donde el mundo lo conoció como el hombre que veía más allá de las infracciones y multas. Su fama no se debió a que impartía justicia con empatía, paciencia y una profunda convicción de que cada persona merece ser escuchada.

En cada episodio, Caprio no solo dictaba sentencias, también escuchaba historias de vida. Con una sonrisa cálida y un sentido del humor que desarmaba las tensiones, el juez encontraba soluciones que no solo resolvían el caso, sino que devolvían dignidad y esperanza.

Frank Caprio se ganó el cariño de millones de seguidores en redes sociales, donde sus videos se viralizaron y lo convirtieron en un referente de que se puede hacer justicia con compasión.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, ordenó que las banderas del estado ondeen a media asta el día de su entierro, y describió a Caprio como un “tesoro” que supo conectar con la gente y “un símbolo de empatía en la magistratura, mostrándonos lo que es posible cuando la justicia se templa con humanidad”, afirmó McKee.

Sigue leyendo: