Asesinan a Ernesto Barajas, cantante y líder de Enigma Norteño

A plena luz del día, al interior de una pensión de la calle Mariano Otero, en Zapopan, Jalisco, Ernesto Barajas, vocalista y líder de la banda Enigma Norteño, fue asesinado a balazos, tenía 38 años.

En el mismo ataque murió otro joven de entre 20 y 25 años y una mujer de 18 resultó herida, pero fue trasladada a un puesto de socorro, donde se reporta estable.

El incidente ocurrió cerca de las 13:00 horas. Varias personas reportaron detonaciones de arma de fuego dentro de la pensión. Al llegar, elementos de la policía de Zapopan encontraron a tres personas tiradas en el suelo, dos de ellas ya sin vida y los paramédicos confirmaron los decesos.

Algunos testigos señalan que los agresores fueron dos hombres que llegaron en motocicleta, dispararon directamente y escaparon sin ser detenidos. En la escena del crimen se localizaron al menos ocho casquillos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

En 2023, el grupo tuvo que cancelar una presentación en Baja California luego de que apareciera una narcomanta dirigida directamente a Ernesto barajas, firmada por el CJNG, advirtiéndole que no se presentara en la Feria de Rosario.

“Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. ATT: CJNG“, se leía en la amenaza.

Ayer, en las redes sociales del grupo, los usuarios exigían a la banda confirmar la muerte de Barajas, pues no habían emitido ninguna información e incluso en su cuenta de Instagram los comentarios estaban restringidos.

Aunque hasta el cierre de esta nota el grupo no había dado un comunicado oficial, músicos como Fuerza Regida y Saúl Él Jaguar’, ya publicaron mensajes de despedida, confirmando el fallecimiento de Ernesto Barajas.

