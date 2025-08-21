Familiares de Allan Feliz rechazan que Comisionada del NYPD no despida a oficial que lo mató

Indignación, rabia, dolor y sobre todo un llamado urgente a que “se haga justicia” y que los oficiales de policía del NYPD que comentan abusos y conductas delictivas contra los civiles paguen por sus actos, fue el sentir que este miércoles manifestaron los familiares de Allan Feliz, quien perdió la vida a manos del teniente Jonathan Rivera, durante una parada de tráfico ocurrida en 2019.

Junto a líderes políticos y organizaciones comunitarias, la familia del neoyorquino, de origen latino, rechazó la negativa de la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, de despedir al policía, a pesar de una petición de la Junta de Revisión de Quejas Civiles que solicitaba que Rivera fuera sacado del NYPD.

La Comisionada Tisch, en cambio, anuló la recomendación de un juez de primera instancia de despedir al teniente Jonathan Rivera por la muerte de Feliz, hecho que caldeó los ánimos de su familia, que se plantó a las afueras del cuartel general del NYPD, en Manhattan, donde calificaron a la Comisionada Tisch de “corrupta” y la criticaron por “legitimar los abusos policiales”.

“Mi familia y yo estamos indignados y devastados por la decisión de la Comisionada Tisch de anular el veredicto de culpabilidad contra el Teniente Jonathan Rivera por el asesinato de Allan. La negativa de Tisch a despedir a este oficial abusivo, que también tres años atrás había disparado contra un adolescente antes de matar a mi hermano y que ha perjudicado a los neoyorquinos desde entonces, es despreciable”, aseguró Samy Feliz, hermano de Allan Feliz. “Esto demuestra que no se puede confiar en ella y que es tan corrupta como el resto del Departamento de Policía de Nueva York y la administración de Eric Adams. Es una verguenza que la Ciudad permita que esto ocurra y duele especialmente porque ella dijo que sería diferente”.

Feliz agregó que no se quedarán de brazos cruzados y continuarán luchando hasta que se haga justicia y pidieron que el próximo alcalde de Nueva York destituya a la comisionada Tisch como jefe del NYPD, porque su proceder resulta dañino para las comunidades.

“La comisionada Tisch, a pesar de sus promesas, ha dejado algo claro: su lealtad no es con los neoyorquinos, sino con sus propios intereses y con los policías violentos e irresponsables que aterrorizan a nuestras comunidades”, aseguró Mery Verdeja, madre de Allan Feliz. “Hago un llamado al próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, sea quien sea, para que se asegure de que Jessica Tisch no tenga cabida en su administración”.

La comisionada, quien ha anunciado varias iniciativas para impulsar la rendición de cuentas de los agentes desde que fue nombrada en el puesto, emitió el viernes un fallo definitivo que establece que el teniente Jonathan Rivera no debería enfrentar medidas disciplinarias por la muerte del conductor de 31 años.

“Al observar todo lo ocurrido durante la detención del vehículo y el forcejeo posterior, estoy convencida de que [Rivera] disparó al Sr. Feliz porque creyó que hacerlo era necesario para salvar la vida del agente Barrett”, escribió Tisch en su decisión del 15 de agosto, refiriéndose a lo ocurrido en 2019, cuando Rivera estaba junto a otro policía.

Familiares de Allan Feliz rechazan que el NYPD no despida al oficial que lo mató. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“La decisión de la Comisionada Tisch de proteger al Teniente Rivera después de que este disparara a quemarropa contra Allan Feliz es una traición a la justicia”, dijo Lourdes M. Rosado, presidenta y consejera general de la organización LatinoJustice PRLDEF. “Durante casi seis años, la familia Feliz ha soportado mentiras, retrasos y obstrucciones, solo para ver cómo Tisch revocaba la recomendación de su propio agente y se ponía del lado de un policía asesino con un largo historial de mala conducta”.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, también levantó su voz de protesta y no solo reiteró que apoya plenamente los reclamos de la familia Feliz sino que dijo que es necesario elevar el caso a instancias más altas y mencionó que dicha decisión afecta directamente las relaciones de confianza entre las comunidades y la fuerza policial.

“La decisión final de la comisionada Tisch que ignora la recomendación del propio comisionado adjunto y juez de su departamento para el juicio, de despedir al teniente Rivera por el asesinato de Allan Feliz, traiciona la confianza pública, esencial para promover la verdadera seguridad pública”, dijo la jefe del órgano legislativo de la Gran Manzana.

“Al permitir que el teniente Rivera permanezca en la fuerza policial, el alcalde Adams y la comisionada Tisch están facilitando la continuación de las prácticas corruptas”, agregó la concejal. “No se puede eliminar la corrupción sin abordar la reiterada falta de rendición de cuentas por los abusos policiales, que niega a las familias de las víctimas y a todos los neoyorquinos una policía responsable”.

Sobre el caso, un vocero del NYPD aseguró que la Fiscalía General realizó una investigación sobre este incidente y se negó a procesar el caso.

“Concluyeron que la evidencia sugiere firmemente que la decisión del entonces Sargento Rivera de dispararle al Sr. Feliz estaba justificada bajo la ley estatal”, dijo el vocero. “También concluyeron que no hay razón obvia para dudar de que el entonces Sargento Rivera disparó su arma porque creyó que era necesario para salvar la vida de su compañero y que la totalidad de las circunstancias sugiere firmemente que su decisión era razonable”.