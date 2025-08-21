FIFA repudia incidentes en la Copa Sudamericana: Infantino exige sanciones ejemplares tras Independiente vs U. de Chile

El presidente de la FIFA Gianni Infantino se pronunció este jueves a través de sus redes sociales tras los hechos de violencia que obligaron a suspender el duelo de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia no tiene cabida en el fútbol”, expresó el dirigente italiano.

El encuentro, disputado en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, fue interrumpido en el minuto 48 por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, cuando el marcador estaba 1-1. La decisión se tomó luego de los graves disturbios registrados en las gradas entre hinchas de ambos equipos.

De acuerdo con la información entregada este jueves por Universidad de Chile, los enfrentamientos dejaron un saldo de 19 heridos —uno de ellos en estado crítico— y 97 ciudadanos chilenos detenidos en Buenos Aires, tras los ataques con piedras y palos que se produjeron dentro y fuera del recinto.

Infantino recalcó que los protagonistas del deporte deben contar con las garantías mínimas de seguridad. “Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de este deporte deben poder hacerlo sin miedo”, señaló.

Finalmente, el presidente del organismo rector del fútbol mundial exigió sanciones severas contra los responsables. “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”, concluyó.

