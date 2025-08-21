Fan saltó al vacío durante incidentes violentos en Copa Sudamericana que dejaron casi 100 heridos [VIDEO]

La violencia volvió a empañar al fútbol sudamericano la noche del miércoles. En el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se desató una violencia sin precedentes en las gradas y un fan terminó lanzándose al vacío para evitar ser agredido.

En el duelo de vuelta que se iba a desarrollar en el Estadio Libertadores de América, Avellaneda, los hinchas chilenos comenzaron a agredir a los argentinos en varias zonas del recinto deportivo. Esto ocasionó la suspensión del partido.

Todo empezó cuando transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo. El partido estaba 1-1. Cerca de 3,000 aficionados de Universidad de Chile llenaron la tribuna Pavoni Alta. A diferencia de otros partidos en Copa Sudamericana, en este no se estableció un protocolo de seguridad que dividiera las gradas.

Esto fue caldo de cultivo para que los fans chilenos iniciaran una ola de agresiones en las gradas. Los hinchas locales respondieron en consecuencia y las imágenes están dando la vuelta al mundo por crudeza.

Uno de los videos muestra cómo un hincha de U de Chile trepa por la tribuna y salta al vacío por completo para evitar ser agredido por los fanáticos de Independiente.

De acuerdo con reportes, casi 100 personas resultaron heridas producto del caos violento propiciado por los hinchas chilenos. Algunos estarían en estado de gravedad.

Según medios locales, al menos 10 personas fueron tratadas con lesiones graves en el Hospital Florito. Traumatismos y heridas cortopunzantes fueron tratadas en este lugar.

Lo que debía ser una fiesta del fútbol terminó siendo un escándalo que ha trascendido hasta lo político. El presidente de Chile, Gabriel Boric, habló al respecto en redes sociales y aseguró que la Cancillería trabaja para garantizar el retorno seguro de jugadores e hinchas chilenos.

También denunció el impacto que generan las barras radicales en el fútbol sudamericano.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, señaló.



