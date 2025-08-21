Liga MX queda fuera de la Leagues Cup: semifinales serán entre equipos de la MLS

Los representantes del fútbol mexicano se despidieron este miércoles de la Leagues Cup en los cuartos de final, luego de que Toluca, Tigres, Puebla y Pachuca fueran eliminados por sus rivales de la MLS. En ese sentido, las semifinales del torneo quedaron definidas únicamente con clubes estadounidenses.

Inter Miami vs. Orlando City

El equipo de Lionel Messi avanzó a la siguiente ronda tras vencer 2-1 a Tigres en cuartos de final. Aunque el astro argentino no jugó, el protagonismo recayó en Luis Suárez, quien marcó un doblete desde el punto penal y selló la eliminación de los felinos.

Su rival será el Orlando City, que dejó en el camino a Toluca después de un empate 0-0 en el tiempo regular y un triunfo 6-5 en la tanda de penales.

Seattle Sounders vs. LA Galaxy

Seattle también necesitó de los penales para superar a Puebla, tras igualar sin goles en los 90 minutos. En la serie definitiva, los Sounders se impusieron 4-3 y aseguraron su lugar en semifinales.

Por su parte, LA Galaxy derrotó 2-1 a Pachuca, en un duelo donde los Tuzos no pudieron concretar sus ocasiones y terminaron eliminados, confirmando así que ningún representante de la Liga MX seguirá en la competencia.

Fechas de las semifinales

Los cruces Inter Miami vs. Orlando City y Seattle Sounders vs. LA Galaxy se disputarán el 26 y 27 de agosto, en horarios aún por confirmar. En los próximos días se dará a conocer qué llave se jugará primero.

