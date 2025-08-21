Huracán Erin se acerca al punto más cercano a Carolina del Norte y reportan inundaciones

El huracán Erin, degradado a categoría 2, se ha alejado de la costa de Carolina del Norte después de producir inundaciones y marejadas ciclónicas en la región, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El fenómeno meteorológico, el primero de su tipo en la temporada del Atlántico, se encuentra ahora en dirección al noreste, alejándose del territorio estadounidense, informó EFE.

Erin se encontraba a 210 millas (340 kilómetros) al este de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, según el NHC. Los vientos máximos sostenidos alcanzaron las 105 millas por hora (165 kilómetros por hora), con un desplazamiento a 17 millas por hora (28 kilómetros por hora) hacia el noreste.

Informe de NHC

El NHC informó que “Erin ha hecho su acercamiento más cercano a la costa de Carolina del Norte y ahora se está moviendo hacia el nor-noreste”. A pesar de su trayectoria, el organismo advirtió que el huracán, que llegó a ser de categoría 5, “continuará produciendo corrientes de oleaje y marinas que amenazan la vida a lo largo de las playas de las Bahamas, gran parte de la costa este de los Estados Unidos, las Bermudas y el Atlántico de Canadá durante los próximos días”.

El pronóstico para las zonas costeras de Carolina del Norte, incluyendo los Outer Banks, es de “olas grandes” y “una erosión y un lavado significativos de la playa”, con la posibilidad de que las carreteras se vuelvan intransitables. Se prevén también condiciones de tormenta en la costa de Virginia y ráfagas de viento en el resto de las costas del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra hasta la madrugada del viernes.

Desalojos tras anuncio de decreto de emergencia

Debido a su proximidad, el estado de Carolina del Norte decretó una emergencia, lo que resultó en el desalojo de más de 2,000 personas de la isla de Ocracoke. Aunque el huracán no tocó tierra, su impacto se hizo sentir.

El huracán se originó la semana pasada cerca de Cabo Verde, África, donde causó siete muertes, y se convirtió en huracán el viernes pasado. Su formación se dio después de otros ciclones en el Atlántico como Andrea, Barry, Dexter y Chantal.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha mantenido su pronóstico de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, estimando la formación de entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre cinco y nueve podrían convertirse en huracanes.

