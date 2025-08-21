Lil Nas X es hospitalizado tras caminar en ropa interior por Los Ángeles

La madrugada de este jueves, Lil Nas X terminó hospitalizado tras protagonizar un extraño incidente en Los Ángeles, luego de que el rapero fue visto caminando usando únicamente ropa interior y botas vaqueras en una de las avenidas más transitadas.

De acuerdo con imágenes difundidas por el portal TMZ, el intérprete de “Old Town Road” fue captado alrededor de las 4:00 a.m. en Ventura Boulevard, donde se le ve cantando, posando y hablando con desconocidos acerca de una supuesta fiesta. Testigos aseguran que el artista parecía estar en un estado alterado.

En medio del alboroto, Lil Nas X incluso se colocó un cono de tráfico naranja en la cabeza y pidió el teléfono de un conductor solo para arrojarlo lejos, mientras decía frases desconcertantes como: “¡No llegues tarde a la fiesta esta noche!” y “¡Uy, vaya! ¡Alguien tendrá que pagar por esto!”.

Según los reportes, algunos transeúntes, alarmados por la conducta del cantante, dieron aviso a la policía. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron deambulando en medio de la calle; tras un breve enfrentamiento, Lil Nas X fue sometido y esposado para evitar que causara algún daño.

Minutos después, paramédicos acudieron al lugar y determinaron que el rapero podría estar enfrentando una posible sobredosis, por lo que de inmediato, fue trasladado a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica.

Hasta el momento, no se ha revelado información exacta sobre su estado de salud.

Fuentes policiales indicaron que, además de la atención hospitalaria, Lil Nas X podría enfrentar consecuencias legales derivadas de su comportamiento en la vía pública y del altercado con las autoridades.

Sigue leyendo: