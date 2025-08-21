Mauricio Sulaimán se enamora del evento Supernova Strikers

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, afirmó que quedó sorprendido y encantado con lo que pudo ver durante el Supernova Strikers debido al alto nivel competitivo de cada uno uno de los Influencers, comediantes y streamers que participaron el domingo en el Palacio de los Deportes.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación, el máximo dirigente del CMB se mostró enfocado en poder seguir apoyando este tipo de actividades siempre y cuando se cumplan de la manera correcta para darle una mayor exposición al pugilismo mundial; de acuerdo con algunos reportes la velada tuvo más de 10 millones de visitas en todo el mundo a través de su transmisión en directo.

“Maravilloso, me encantó. Llevamos mucho tiempo analizando, evaluando, viendo y participando en todo lo que es el boxeo de influencers. Cuando éste se hace bien, es un éxito absoluto y lo vamos a apoyar siempre”, expresó Sulaimán.

Durante esta noche de boxeo Alana se quedó con el triunfo sobre Gala Montes en el combate estelar, mientras que Franco Escamilla derrotó al Escorpión Dorado en un combate que dejó sorprendido a más de un aficionado de estas figuras digitales.

Mauricio Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Crédito: John Locher | AP

Sulaimán destacó que lo más importante de todo este evento de boxeo fue el gran trabajo que se realizó para cuidar la salud de cada uno de los participantes al haberle realizado los respectivos exámenes médicos y además contar con la presencia de una Comisión de Boxeo que se encargó de cuidar el más mínimo detalle, por lo que quiere disfrutar de otra noche igual.

“Cuando se hacen exámenes médicos, resonancia magnética, cuando está una comisión de boxeo sancionando el evento, cuando hay réferis capacitados y profesionales para intervenir en el momento, como así fue en las peleas, un lleno total, millones de personas viendo, eso pone al boxeo alto. Los felicitamos a Supernova y vamos a apoyarlos en todo, si así se requiere”, agregó el titular del CMB.

Es importante recordar que el Consejo Mundial de Boxeo anunció hace un par de semanas que darían su respaldo a Supernova Strikers para poder darle un valor oficial a la cartelera, están presentes algunas leyendas del boxeo mundial como Mariana “Barby” Juárez, Erik “Terrible” Morales y Humberto “Chiquita” González.

“La comisión, los réferis, exámenes médicos, algunas ideas, participación de campeones legendarios para estar ahí. Obviamente, el espaldarazo público dándoles el sello de respaldo del CMB y con mucha motivación vimos que hicieron las cosas muy bien”, concluyó Sulaimán en sus declaraciones.

