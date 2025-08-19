Regis Prograis asegura que Devin Haney tiene traumas psicológicos

El reconocido boxeador estadounidense y antiguo campeón mundial del CMB y AMB, Regis Prograis, considera que Devin Haney no ha logrado superar el impacto psicológico que le dejó su combate contra Ryan García hace más de un año, y por ese motivo es que su estilo de pelea ha cambiado y seguirá mostrándose cauteloso al momento de estar dentro del cuadrilátero.

En abril de 2024, Haney vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera al ser derribado en tres ocasiones por Ryan García; aunque ese enfrentamiento terminó en derrota por decisión mayoritaria, el resultado fue anulado posteriormente debido al positivo en dopaje de “KingRy”.

A pesar de toda esta situación que terminó afectando la carrera de KingRy al dejarlo sancionado por un año, Prograis considera que ese episodio dejó a Haney marcado profesionalmente y es algo que no ha logrado superar.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Fight Hub. donde consideró que Haney padece un trastorno de estrés postraumático después de aquella batalla que terminó siendo anulada por el positivo por dopaje de García.

“Sí, así lo siento. Peleó así contra [José] Ramírez. No quiero decir que Ramírez esté viejo y acabado. Ramírez es mayor, y simplemente huyó de él”, expresó en sus declaraciones.

Ryan Garcia stands over Devin Haney after knocking him down during the seventh round of a super lightweight boxing match early Sunday, April 21, 2024, in New York. (AP Photo/Frank Franklin II)

La mencionada pelea contra José Ramirez ocurrió el pasado 2 de mayo, siendo la primera presentación de Haney tras su compromiso con García. Sin embargo, el desempeño del estadounidense fue duramente criticado debido a que apostó a moverse constantemente, lanzando muy pocos golpes, al punto de que varios asaltos pasaron sin apenas intercambios.

“Hubo momentos en la pelea en los que pasó un minuto y no hubo ningún golpe. Solo era movimiento de pies”, agregó el antiguo campeón mundial.

El excampeón insiste en que Haney arrastra un bloqueo mental, y advierte que lo mismo ocurrirá cuando enfrente en noviembre a Brian Norman Jr., actual monarca welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Según su análisis, si evitó el choque directo con un rival veterano como Ramírez, mucho menos lo hará frente a un campeón joven, con pegada y hambre de gloria como Norman.

“Quizás tenga TEPT, pero ahora se enfrenta a un pegador potente. Si hizo eso contra Ramírez, ¿qué crees que hará contra Brian Norman?”, resaltó.

“A Devin no le importa que la pelea no sea aburrida. Va a golpear, correr y jabear. No tiene que hacerla emocionante, yo me quedaría con Haney. Ya vieron su última pelea. Intentará golpear y moverse por todas partes durante 12 asaltos. Devin no viene a intentar noquear a nadie”, concluyó.

Sigue leyendo:

–José Benavídez abre la posibilidad de enfrentar a Beterbiev

–Abel Sánchez asegura que Crawford está más presionado que el Canelo

–Santos de Brasil despide a su técnico tras goleada ante Vasco da Gama