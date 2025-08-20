Aviones de la OTAN se despliegan para monitorear ataque con drones rusos a Ucrania

Dos aviones de combate alemanes fueron activados el martes por la noche en respuesta a un ataque con drones rusos cerca de la frontera entre Rumania y Ucrania, así lo señaló el Ministerio de Defensa de Rumania.

La acción del grupo se produce tras un ataque masivo de Rusia con aviones no tripulados contra objetivos en territorio ucraniano, informó EFE.

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que Rusia lanzó 93 drones y dos misiles balísticos contra el país durante la noche, de los cuales 62 drones y un misil fueron derribados. Las autoridades ucranianas señalaron que los drones y misiles impactaron en al menos 20 puntos.

Oleg Kiper, jefe de la administración regional de Odesa, confirmó que los ataques con drones se dirigieron a la infraestructura y las instalaciones de producción en la ciudad de Izmail, a orillas del río Danubio, que limita con Rumania. Kiper también informó de incendios en los lugares de los ataques y al menos una persona herida.

Reportan despliegue de cazas alemanes

El Ministerio de Defensa de Rumania indicó que los dos cazas Typhoon de la Fuerza Aérea Alemana fueron enviados “para monitorear la situación aérea en la zona fronteriza con Ucrania, en el norte del condado de Tulcea”. Estos aviones están desplegados en Rumania como parte de las misiones de Policía Aérea Reforzada de la OTAN.

El sistema de vigilancia rumano identificó grupos de drones rusos atacando puertos ucranianos en el Danubio. El ministerio aclaró que, durante la misión, no se detectaron incursiones de aeronaves en el espacio aéreo nacional rumano.

Los despliegues de este tipo de aviones son habituales en países de la OTAN, como Polonia y Rumania, en respuesta a ataques rusos de largo alcance. En incidentes anteriores, drones y misiles rusos han ingresado al espacio aéreo de la OTAN, y se han encontrado fragmentos de municiones rusas en Rumania, Lituania y Letonia.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que los ataques “solo confirman la necesidad de presionar a Moscú, la necesidad de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia funcione plenamente”.

Asimismo, agradeció a los socios que apoyan a su país: “Junto con Estados Unidos, Europa y todos los que desean la paz, trabajamos a diario para garantizar la seguridad. Necesitamos garantías de seguridad sólidas para asegurar una paz verdaderamente fiable y duradera“. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber derribado 43 drones ucranianos.

