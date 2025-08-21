¿Por qué Wendy Guevara se ausentó de La Casa de los Famosos México 3? 

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México 3, no estará durante varios días en el reality show, en donde conducía las postgalas, debido a que no ha estado bien de salud, al igual que su colega, la venezolana Marie Claire Harp.

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido hablaba de cómo se ha sentido: “Oigan, ¿qué creen? Yo les dije que traigo gripa y mucha inflamación en la garganta, entonces como yo tengo gripa y la garganta, no voy a regresar por dos o tres días a las galas”.

Con esto, explicó que será el domingo cuando el público pueda disfrutar nuevamente de ella en la pantalla, en donde hace comentarios sobre los participantes y los distintos momentos que se registran dentro de la casa.

“En lo que me compongo regreso a las galas”, dijo la creadora de contenido. Luego de esto, se mostró con Marie Claire, quien también ha estado mal de salud. “Nos regresaron de la chamba porque traemos gripita y tos, también a esta mujer (Marie Claire Harp)”, afirmó.

En la grabación, la youtuber explicó que se hicieron varios chequeos y todo parece indicar que solo es un resfriado común: “¿Qué creen? Nos hicimos prueba de todo y salimos negativo, el covid y todo eso salió negativo, pero la doctora nos dijo que es mejor que nos vayamos a reposar porque con esta gripita y tos podemos contagiar a alguien”.

En redes sociales hubo informaciones que aseguraban que la mexicana y venezolana no estarán en las postgalas debido a que contrajeron covid-19. Sin embargo, la conductora de televisión ha explicado que no es así, pero que estarán en casa para no contagiar a otros compañeros de su equipo de trabajo.

