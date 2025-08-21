Powerball alcanza los $700 millones: ¿cuándo comprar tus boletos para el próximo sorteo?

El premio mayor de Powerball ha vuelto a crecer, alcanzando la asombrosa cifra de $700 millones tras el sorteo del miércoles, ya que nadie acertó los números ganadores, este incremento coloca al premio muy cerca de los 10 más grandes en la historia del juego.

Con un valor en efectivo estimado de $316.3 millones, el premio se posiciona en el puesto número 11 de los premios más altos desde 2003.

El sorteo del miércoles (31, 59, 62, 65, 68 y Powerball 5) resultó en un jackpot sin ganador, marcando el 35.º sorteo consecutivo sin que se acertara el premio mayor. Esta es la continuación de una larga racha sin ganadores desde el 31 de mayo, cuando un boleto vendido en California se llevó el premio de $204.5 millones.

En esta ocasión, el premio sigue subiendo y está a solo $31.2 millones de superar el récord de 2021, cuando un afortunado jugador de Maryland ganó un premio de $731.1 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

La próxima oportunidad para ganar el Powerball llegará el sábado, con el siguiente sorteo programado a las 10:59 p.m. ET. Esto significa que aún tienes tiempo para comprar boletos y probar suerte. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los horarios para adquirir boletos varían según el estado en el que te encuentres, por lo que debes estar atento a las fechas límites para evitar perder la oportunidad de participar.

En varios estados, como Arkansas, Iowa, Kansas, Nueva Jersey y Carolina del Sur, la venta de boletos se detiene una hora antes del sorteo de Powerball. En otros estados, la venta finaliza a las 10 p.m. hora del este, que incluye lugares como California, Florida, Illinois y Texas.

Además, hay estados con horarios aún más restrictivos: en Maine, Massachusetts y Vermont, los boletos ya no pueden comprarse a partir de las 9:50 p.m. ET.

Si te encuentras en otros estados como Arizona o Colorado, verifica las horas locales de cierre, que pueden variar entre una y dos horas antes del sorteo. Además, algunos estados permiten la compra de boletos en línea, con sus propios límites de tiempo. Para no quedarte sin tu oportunidad, asegúrate de revisar los detalles con tu lotería local.

Recuerda que el Powerball se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, con una probabilidad de ganar el premio mayor de 1 en 292.2 millones. Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados.

Último sorteo sin ganador: 31 de mayo de 2023 (cuando se ganó $204.5 millones en California)

Próximo sorteo: Sábado, 10:59 p.m. ET

Mayor premio en la historia: $1.586 millones (2016, compartido por tres boletos)

Premios más grandes en la historia reciente:

2021: $731.1 millones (Maryland)

2023: $700 millones (actual)

2022: $632.6 millones (California)

Estados con límite de venta de boletos a las 10 p.m. ET:

California, Florida, Illinois, Texas, entre otros

Estados con receso de venta a las 9:50 p.m. ET:

Maine, Massachusetts, Vermont

Venta de boletos online: Disponible en varios estados, con horarios específicos

Sigue leyendo: