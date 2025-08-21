Trump planea patrullar hoy las calles de Washington D.C. con la Policía y el Ejército

WASHINGTON – El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dicho que saldrá hoy a patrullar las calles de Washington en compañía de la policía y los efectivos de la Guardia Nacional que la semana pasada ordenó desplegar en la capital estadounidense para, según él, reducir la criminalidad.

“Creo que voy a salir esta noche con la Policía y el Ejército, por supuesto. Vamos a hacer el trabajo“, afirmó Trump en una entrevista radiofónica con el periodista Todd Starnes.

El 11 de agosto, Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública”, tomó el control de la Policía de Washington y anunció la activación de unos 800 soldados de la Guardia Nacional de la capital, para “restablecer el orden público”, pese a que los datos de criminalidad de la ciudad se encuentran en su menor nivel en 30 años.

Desde entonces, seis estados gobernados por republicanos (Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee) han enviado más efectivos, por lo que el número de soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington superaría ahora mismo los 2,000.

La medida ha sido duramente criticada por la mayoría de ciudadanos de la capital estadounidense, según muestran los sondeos, y el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya fueron abucheados ayer al visitar a tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la estación central de tren de Washington.

Grupos ciudadanos también han subrayado que la militarización de las calles de la ciudad ha deparado accidentes como el que ocurrió el jueves cerca de la Explanada Nacional, cuando un Humvee de la Guardia Nacional impactó a un vehículo civil, obligando a los bomberos a activar un operativo para sacar de su interior al conductor, que sufrió heridas leves.

“Hemos realizado un total de 630 arrestos y decomisado 86 armas ilegales en Washington”, escribió hoy en X la fiscal general, Pam Bondi, sobre el operativo, añadiendo que “ayer se realizaron 53 arrestos, además de 24 arrestos de ICE (siglas del servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y 10 armas incautadas”.

Activistas en EE.UU. han criticado también que se haya aprovechado el operativo de seguridad para incrementar los arrestos de migrantes a cargo de ICE en Washington.

El propio Trump aprovechó la entrevista de hoy con Starnes para cargar contra la política migratoria del anterior Gobierno y alabar el giro estricto por el que ha apostado.

“En los últimos cuatro meses, no ha entrado nadie a nuestro país porque somos duros, somos inteligentes y sabemos lo que hacemos”, dijo el presidente que aseguró que “el daño que Joe Biden y su grupo de idiotas le hicieron a este país es inimaginable, especialmente en la frontera”.

