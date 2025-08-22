Andy Ruiz asegura que Jake Paul puede superar a Anthony Joshua 

En el mundo del boxeo, las comparaciones suelen generar debate y el boxeador mexicano Andy Ruiz no dudó en opinar cuando surgió la idea de que Anthony Joshua podría convertirse en el próximo rival de dos peleadores con trayectorias y capacidades deportivas muy diferentes.

Estos boxeadores son el legendario Andre Ward y el youtuber estadounidense Jake Paul, quienes se encuentran con historias completamente diferentes debido a que Ward es recordado como un gran campeón, mientras que Paul es catalogado como un simple creador de contenido que se unió al deporte.

Ward, quien se retiró hace ocho años con un historial impecable como campeón en supermediano y semipesado, sorprendió recientemente al decir que aceptaría un combate contra Joshua e incluso aseguró que podría derrotarlo. Por su parte, Jake Paul también expresó confianza en sí mismo, afirmando que tendría la capacidad no solo de ganar, sino hasta de noquear al británico.

Ante esta situación Andy Ruiz decidió exponer sus conocimientos ante diversos periodistas por haberse enfrentado y derrotado a Anthony Joshua para dar su veredicto sobre cuál de ellos sería el ganador; lo sorpresivo de estas palabras es que consideró que el estadounidense tendría muchas más opciones para darle una verdadera batalla al excampeón mundial de los pesos pesados.

Jake Paul celebrates after his cruiserweight boxing match against Julio Cesar Chavez Jr. on Saturday, June 28, 2025, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent)

“Probablemente. Porque ha estado activo. Es más grande, más alto. Es un peso pesado natural”, expresó Ruiz en sus declaraciones al ver el gran trabajo que ha realizado Paul estos últimos meses para tener impresionantes condiciones físicas.

La diferencia entre ambos posibles rivales es clara: mientras Ward dominó divisiones menores en su etapa profesional, Jake Paul ha disputado la mayoría de sus peleas en peso crucero y ha incursionado también en la categoría de los completos.

Joshua, a pesar de su exitoso paso como amateur y profesional, ha acumulado derrotas dolorosas en los últimos años al caer dos veces frente a Oleksandr Usyk, una contra el propio Andy Ruiz y la más reciente ante Daniel Dubois. Estas caídas han alimentado la percepción de que ya no está en su mejor versión, lo que ha despertado el interés de varios boxeadores que lo ven como un objetivo alcanzable.

“Todos quieren pelear con Anthony Joshua. Piensan que es un rival fácil, pero sigue siendo un peleador peligroso”, concluyó el mexicano al considerar que será un error minimizar el papel del británico al momento de estar en el ring.

Sigue leyendo:

–Oleksandr Usyk le abre las puertas a la pelea contra Moses Itauma: “Está listo”

–Roger Federer ingresar a la lista de multimillonarios deportivos

–Dinamita Márquez habla sobre el encarcelamiento de Julio César Chávez Jr.