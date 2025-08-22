Oleksandr Usyk le abre las puertas a la pelea contra Moses Itauma: “Está listo”

El boxeador ucraniano y actual campeón mundial indiscutido de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, ya se encuentra analizando el próximo rival con el que tendrá que subir al cuadrilátero para defender sus cinturones y uno de los principales candidatos para este objetivo sería el joven peleador británico Moses Itauma, quien parece estar preparado para poder enfrentarlo.

Itauma, de apenas 20 años, se encuentra invicto en la división de los pesos pesados y demostró un impresionante nivel competitivo en su último combate al noquear en el primer asalto a Dillian Whyte, por lo que se ha convertido en el principal aspirante para chocar guantes contra Usyk.

En declaraciones ofrecidas para BoxNation, el propio Usyk fue el encargado de afirmar que este joven pugilista ya estaba preparado para poder combatir contra él, por lo que ahora es el trabajo de los promotores en iniciar las negociaciones para poder llegar a un acuerdo en el que ambos pugilistas puedan quedar conformes para así darle fecha y luchar a su combate.

“Es un gran hombre, una gran pelea (contra Whyte). Creo que Itauma es el futuro del boxeo; me gusta este chico. Sí, definitivamente (está listo para mí)”, expresó Usyk en sus declaraciones con una completa tranquilidad de poder vencerlo.

Manager de Usyk lo respalda

El manager de Oleksandr Usyk, Sergey Lapin, aseguró que el enfrentamiento contra Moses Itauma sería de gran interés para todos los amantes del boxeo debido a las grandes sensaciones que está demostrando dentro de su carrera profesional; aunque reconoció que todavía está falto de experiencia lo logra complementar con entrega y habilidad.

“Creo que esto no es bueno para Moses. Tuvo una buena pelea (contra Whyte), pero Moses necesita más peleas contra pesos pesados. Quizá Kabayel, quizá Parker. Moses tiene más opciones de pelea. Su primer gran oponente fue Dillian y tenemos a muchos más”, destacó durante una entrevista ofrecida para Boxing King Media.

Palabras de Fury

Estas declaraciones por parte de Usyk y de su manager se unen a las que realizó el ya retirado campeón británico, Tyson Fury, quien consideró que Itauma es el rival perfecto para poder quitarle sus cinturones de campeón indiscutido de los pesos pesados por lo que demostró en su último enfrentamiento con la potente pegada que posee.

“Me siguen preguntando sobre el joven Moses Itauma peleando contra Oleksandr Usyk y contra todos los grandes nombres. Mi opinión no es la de alguien que no sabe de boxeo, mi opinión es la de alguien que ha estado ahí y que ha ganado todos los cinturones. He ganado todo lo que se puede ganar en el boxeo y lo he hecho muy bien, el boxeo es un deporte de jóvenes, como le dije a Wladimir Klitschko cuando tenía 37: El boxeo es un deporte de jóvenes, no espera por nadie”, expresó.

“Así que aquí está mi opinión, y la escucharon aquí primero: Moses Itauma destruirá a todos esos viejos de la división. Usyk, AJ, Miller. Cualquiera que esté viejo. Zhang, quien más carajos esté ahí. Luis Ortiz. Todos esos grandes nombres del pasado. Incluso el que se quedó con mis títulos. Usyk, Moses lo va a destruir porque es un joven contra un viejo. Y un viejo no puede con un joven”, agregó.

