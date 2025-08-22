Dinamita Márquez habla sobre el encarcelamiento de Julio César Chávez Jr.

El histórico boxeador mexicano y campeón mundial, Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, lamentó la situación que está viviendo actualmente su compatriota Julio César Chávez Jr. tras haber sido deportado hasta suelo mexicano ante la orden de arresto que hay en su contra por el presunto delito de tráfico de armas y vinculación con el Cártel de Sinaloa; a pesar de esto destacó que ahora será trabajo de sus abogados alcanzar su libertad.

El peleador mexicano fue detenido el pasado 2 de julio en la ciudad de Los Ángeles y posteriormente fue deportado a su país natal para ser puesto bajo arresto por las autoridades aztecas; este hecho ha causado un fuerte impacto a su familia debido a que el acontecimiento ocurrió apenas unos días después de su derrota contra el boxeador estadounidense Jake Paul.

“Creo que triste el saber que un peleador que cuando empezaba su carrera se le auguraba buen futuro, fue campeón del mundo, buen peleador y después como que vino su declive, como que ya no estaba el boxeo a su 100%, ya no estaba metido a lo que era el deporte de los puños”, dijo.

Julio César Chávez Jr. Crédito: Etzel Espinosa | AP

Dinamita Márquez considera que el boxeador mexicano tiene posibilidades de demostrar su inocencia y será trabajo de los abogados poder alcanzar este objetivo luego que las autoridades del país le dictaron prisión preventiva; ahora este sábado será presentado ante el juzgado para definir su situación jurídica y así determinar su futuro.

“Ahora hay que ver, los abogados tienen que meterse de lleno a estudiar y analizar toda esta situación y defender a Julio César Chávez Jr. Yo creo que aquí tiene que tener los mejores abogados, tiene que probar cosas que le van a pedir y de alguna forma lo tiene que hacer para limpiar la imagen, para limpiar lo que ahorita en el medio boxístico está retumbando y está sonando”,

“Yo creo que ahora le dejamos el trabajo a los abogados, que hagan su trabajo y en ese sentido ver qué es lo que pasa con Chávez Jr si es que sale, si es que queda libre o qué es lo que viene para él”,

