Aseguran que Sydney Sweeney fue muy profesional tras romper su compromiso

A inicios de este año, Sydney Sweeney y Jonathan Davino terminaron su relación tras siete años. La cancelación del compromiso puso los ojos de los medios en la actriz 27 años, aunque no ha hablado oficialmente sobre el tema.

La relación terminó al mismo tiempo que Sweeney estaba filmando ‘The Housemaid’, la adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Freida McFadden.

Esta película fue dirigida por Paul Feig y su estreno en salas de cine está programado para finales de este, pero el cineasta está dando algunas entrevistas en las que habla sobre el proceso de creación y sobre cómo la actriz enfrentó el proyecto pese a la ruptura.

Durante la entrevista, publicada en ‘The Wall Street Journal’, explicó que la actriz se mantuvo muy profesional. “Le decía: ‘Oye, ¿estás bien?’ y ella respondía: ‘¡Estoy bien, estoy genial!’, pero sin ponerse a la defensiva”, contó.

También da a entender que la relación terminó antes de que se hiciera público, pues comentó: “Sé que ella estaba pasando por algunas cosas cuando esto estaba sucediendo; quiero decir, ahora todo el mundo sabe que su compromiso se rompió y todo eso”.

El rodaje de ‘The Housemaid’ comenzó en enero de este año y finalizó en marzo, justamente el mes en que se informó en redes sobre la ruptura. Hay que recordar que la pareja, además de un compromiso, también tenía planes en conjunto: la remodelación de una mansión y la dirección de Fifty Fifty Productions.

¿Qué se sabe sobre ‘The Housemaid’?

‘The Housemaid’ estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre de este año. Además de Sweeney, el elenco está conformado por Amanda Seyfried, Brandon Sklenar y Michele Morrone.

La historia fue filmada en Nueva Jersey (Ridgewood, Montclair y Cresskill). Este thriller psicológico gira en torno a Millie (Sweeney), una joven que consigue trabajo como servicio para una pareja de dinero. Al comenzar a trabajar se sumerge en los oscuros secretos de la familia, locaciones inquietantes y sufrimientos encubiertos.

