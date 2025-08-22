Caminante murió arrollado por camión cerca de su casa en Queens, Nueva York

Fritz Dupresil, conductor de camión residente de Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de atropellar fatalmente a Kevin Thoral a una cuadra de su casa en Queens (NYC).

El arresto se produjo siete meses después del siniestro sucedido el 25 de enero alrededor de las 6:20 a.m. Detectives de la Brigada de Investigación de Colisiones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acusaron a Dupresil de no ceder el paso a un peatón y de no ejercer la debida precaución.

Thoral, de 29 años, cruzaba Hillside Ave. en dirección sur en Queens Village cuando Dupresil, conduciendo un camión Freightliner blanco de 2018, giró a la izquierda desde 212th St. y lo embistió, relató Daily News.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a Thoral tendido en la calle con heridas en todo el cuerpo. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al NewYork-Presbyterian Queens, pero no pudieron salvarlo.

Dupresil, de 51 años, permaneció en el lugar del accidente y no fue acusado de inmediato, a la espera del resultado de la investigación. La policía lo arrestó el miércoles y le emitió una citación para comparecer ante el tribunal y enfrentar los cargos.

Esta semana Juan López se declaró culpable de conducir borracho y causar un choque fatal mientras huía de la Policía de Nueva York en Brooklyn el año pasado. Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.

La semana pasada dos peatones hispanos y un conductor fallecieron en un aparatoso choque matutino en Queens (NYC). 2023 fue el año más mortífero para ciclistas en la ciudad de Nueva York en más de dos décadas, y la mayoría de los decesos se produjeron entre usuarios de bicicletas eléctricas, según The New York Times.