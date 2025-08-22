El venezolano Ali Sánchez se asoma como opción de los Mets para reforzar la receptoría ante la baja de Francisco Álvarez

El plan de contingencia de los Mets para la receptoría ha entrado en acción. Tras la lesión de su joven receptor estrella, Francisco Álvarez, el equipo de Queens ha decidido apostar por una cara conocida: Ali Sánchez.

El venezolano, que ya ha formado parte de la organización en el pasado, podría regresa a Queens con un acuerdo de ligas menores para aportar profundidad al banco de catchers del equipo, según reporta el diario The Athletic.

La posible llegada de Sánchez es una respuesta directa a la necesidad de tener más talento disponible en las sucursales del equipo, mientras la situación de Álvarez sigue sin definirse por completo.

Ali Sánchez en 2020 con los Mets. Crédito: AP

Sánchez, de 28 años, comenzó su carrera con la organización de los Mets como agente libre internacional procedente de Venezuela en 2013. Se abrió camino en las filas y finalmente hizo su debut en la MLB durante la temporada 2020, cuando apareció en cinco juegos, anotando un hit en nueve turnos al bate.

Tras ser designado agente libre por los Mets en febrero de 2021, jugó en varias ligas menores de las Grandes Ligas y disputó varios partidos con organizaciones como los Cardinals, los Tigers, los D-Backs, los Cubs y los Marlins.

Esta temporada el careta venezolano ha disputado ocho partidos de Grandes Ligas con los Toronto Blue Jays y uno con los Boston Red Sox. En los que ha conectado cinco hits en 22 turnos.

El futuro de Francisco Álvarez: la posibilidad de una cirugía

La preocupación principal de la directiva de los Mets es el estado físico de Francisco Álvarez. El talentoso receptor ha sido colocado en la lista de lesionados con una afección en el pulgar, una dolencia que podría ser más seria de lo que se esperaba.

Aunque el club no ha dado un diagnóstico definitivo, la posibilidad de que el venezolano tenga que someterse a una cirugía ha sido un tema de debate entre los expertos y es algo que el equipo considera seriamente. Una operación lo dejaría fuera del terreno por un largo período de tiempo, por lo que el regreso de Sánchez a la organización cobra aún más importancia.

