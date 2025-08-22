Erika Buenfil relata el robo que sufrió con su hijo en un centro comercial

Erika Buenfil y su hijo, Nicolás, atravesaron una penosa situación tras ir al centro comercial Mítikah, ubicado al sur de la Ciudad de México, ya que el joven, en compañía de otro familiar cercano, sufrió un robo de computadoras. A través de TikTok, habló de la circunstancia que tuvieron que atravesar al haber dejado las cosas en el carro.

La reconocida actriz de telenovelas mexicanas ha manifestado que es normal que él cargue cosas de valor consigo, porque son sus herramientas de estudio: “Hemos ido a muchas plazas y, de repente, sucede que Nicolás trae cosas del colegio, como la computadora o cuadernos, cosas que va a necesitar para la universidad. Vimos gente de seguridad y cámaras. Es una plaza muy nueva”.

Luego, Erika se dirigió a su hogar, pero su hijo y su sobrino volvieron al sitio para ver si había manera de que los ayudaran de alguna forma por lo que había sucedido. Sin embargo, no fue así, razón por la cual la actriz se mostró incómoda ante el hecho que estaban atravesando sin poder encontrar solución alguna.

“A lo que voy es que no les ayudaron en nada. No los ayudaron en nada; mi hijo tenía enlazada la computadora con el teléfono y la computadora seguía en Mítikah, pero lamentablemente les empezaron a hacer un montón de preguntas… Nunca los ayudaron en nada; al contrario, se pasaban la pelota de un lado a otro”, dijo en el video que subió a TikTok.

Buenfil explicó que al dejar sus pertenencias dentro de su vehículo, ya por lo visto no es seguro en ninguna parte. Sin embargo, dijo que lo más asombroso de todo fue el hecho de que el coche no tenía ningún tipo de desperfecto, ni siquiera en la puerta. Por ello, aclaró que sí cerraron la puerta del carro antes de retirarse del estacionamiento.

“Uno deja cosas en el carro y ya no se siente seguro en ninguna parte. Lo más impresionante del asunto es que la camioneta estaba intacta; no hay un cristalazo, no hay una puerta forzada. Sí, cerramos, porque yo le dije a Nicolás: ‘Cierra la camioneta’, porque ahí estaban los equipos. Lo saben hacer muy bien… Mítikah, qué decepción”, dijo.

Sigue leyendo:

· Erika Buenfil presume nueva imagen tras bajar 15 libras

· Erika Buenfil revela que prefiere hombres jóvenes: lo cuenta su hijo Nicolás

· Erika Buenfil aconsejó a Marjorie de Sousa por su hijo