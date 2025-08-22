FBI allana oficina y vivienda de John Bolton en investigación sobre documentos clasificados

El Buró Federal de Investigaciones registró este viernes la oficina del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton en Washington, pocas horas después de realizar un operativo similar en su residencia de Bethesda, Maryland.

La acción forma parte de una pesquisa para determinar si el exfuncionario manejó o compartió de forma indebida información clasificada, de acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses.

Los agentes federales ingresaron al despacho que Bolton mantiene en el centro de la capital, mientras que la primera intervención ocurrió en su vivienda ubicada a las afueras de Washington.

Hasta el momento, no se han revelado las órdenes judiciales que respaldan el procedimiento, alegando razones de seguridad nacional.

Consultado sobre la investigación, el presidente Donald Trump se desligó del caso.

“No sé nada de eso”, afirmó, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar críticas a su exasesor.

“Es un tipo bastante ruin. No es inteligente, y podría ser alguien muy antipatriótico, ya lo averiguaremos”, dijo ante la prensa.

Bolton, convertido en uno de los críticos más severos del mandatario republicano, ya enfrentó intentos del gobierno de Trump para bloquear la publicación de su libro The Room Where It Happened en 2020, con el argumento de que contenía material sensible.

En ese volumen, relató su paso por la Casa Blanca entre abril de 2018 y septiembre de 2019, periodo en el que Trump lo destituyó acusándolo de presionar por una acción militar contra Irán.

En los últimos años, el exdiplomático —quien fue embajador de Estados Unidos ante la ONU durante la administración de George W. Bush— ha cuestionado la política exterior de Trump.

En particular, su relación con el presidente ruso Vladímir Putin, a quien acusa de manipular al exmandatario a favor de Moscú.

