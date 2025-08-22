Rapero latino ejecutado en Nueva York dejó 4 huérfanos

A dos semanas de que Ralph Herrera muriese baleado en la cabeza en una calle en El Bronx (NYC), la policía publicó imágenes de un joven sospechoso, pidiendo ayuda del público para ubicarlo.

El pistolero encapuchado fue captado por cámaras de vigilancia disparándole certeramente a Herrera en el lado izquierdo de la cabeza a quemarropa. Posteriormente fue grabado en la misma zona con otra ropa y sin capucha. Los agentes que acudieron al lugar encontraron un sólo casquillo de bala en la acera del crimen, indicó Daily News.

Herrera -apodado “Chicken”- tenía de 33 años y un largo historial policial. Era padre de 4 hijos y vivía a la vuelta de la esquina de donde fue asesinado, según las autoridades. Alrededor de las 10:30 p.m. del 7 de agosto se encontraba frente a “Exotic World”, la tabaquería donde trabajaba en la avenida Westchester en Soundview, bajo la línea elevada número 6 de la MTA, cuando fue emboscado.

Lo llevaron de urgencia al Jacobi Hospital, donde falleció. No se sabe el motivo del tiroteo. Fuentes policiales informaron que Herrera tenía un extenso historial criminal con 27 arrestos, incluyendo una redada por posesión ilegal de arma de fuego.

Un día después de su muerte se levantó un altar en la acera frente a donde trabajaba y murió. “Cuidaba de su comunidad”, dijo un amigo de Herrera. Comentaron además que Herrera rapeaba bajo el nombre artístico de Xhixken Dondada y creó un video musical titulado “Stolies”.

El pistolero fue visto por última vez corriendo por la avenida Westchester. No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En toda la ciudad se registraron 530 personas heridas por disparos este año hasta el 10 de agosto, un mínimo histórico y una disminución del 22% con respecto a las 678 víctimas en la misma fecha del año pasado. NYC registró un mínimo histórico de 188 homicidios este año hasta esa fecha, en comparación con 246 en a ese momento el año pasado, una caída de 24%. Sin embargo, la violencia armada sigue siendo constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

