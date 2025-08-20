Walmart retira camarones “posiblemente radiactivos” de sus tiendas

Un lote de camarones empanizados congelados vendidos bajo en la marca Great Value de Walmart están siendo retirados de 13 estados del país por riesgo a contaminación radioactiva, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El retiro se produjo luego que funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alertaron a la FDA sobre la detección de Cs-137 en contenedores de envío en cuatro de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Las pruebas realizadas por la FDA a múltiples muestras para análisis de radionúclidos, confirmaron la presencia de Cs-137 en una muestra de camarón empanizado congelado procesados por PT. Bahari Makmur Sejati (que opera como BMS Foods) de Indonesia.

Como medida de prevención, las autoridades denegaron la entrada al país a todos los contenedores y productos con resultados positivos o en alerta por Cs-137. La FDA está investigando activamente los informes de contaminación por cesio-137 (Cs-137) en contenedores de envío.

¿Cómo identificar los camarones retirados del mercado?

Los camarones retirados del mercado se vendieron en locales de Walmart de 13 estados de Estados Unidos. Crédito: Shutterstock

El reporte de la FDA detalla que se trata de tres lotes de camarones identificados con códigos de lote y fecha de caducidad del 15 de marzo de 2027. A continuación la descripción de los lotes:

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005540-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005538-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027.

¿Dónde fueron distribuidos los camarones?

Los camarones fueron distribuidos en tiendas Walmart de 13 estados que incluye: Alabama (AL), Arkansas (AR), Florida (FL), Georgia (GA), Kentucky (KY), Luisiana (LA), Misuri (MO), Misisipi (MS), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Pensilvania (PA), Texas (TX) y Virginia Occidental (WV).

Se insta a los consumidores que compraron el producto en las tiendas Walmart a evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

Un representante de Walmart explicó a la BBC que “la salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad”, por lo que activaron “una restricción de ventas y retirado este producto de nuestras tiendas afectadas. Estamos trabajando con el proveedor para investigar el caso”.

