Eddie Hearn sale en defensa de Gervonta Davis por combate contra Jake Paul

El reconocido promotor de boxeo, Eddie Hearn, decidió salir en defensa sobre la decisión tomada por el peleador Gervonta David de enfrentarse contra el youtuber estadounidense Jake Paul en un combate de exhibición programado para el próximo 14 de noviembre; esto ante las fuertes críticas que ha recibido el pugilista por brindarle una oportunidad de subir al cuadrilátero al polémico peleador que intenta convertirse en campeón mundial.

Hearn afirmó que él también prefería una revancha contra Lamont Roach Jr. para el próximo combate de Gervonta Davis, aunque respetó la decisión de simplemente generar mayores ingresos económicos contra Paul; este fue el principal motivo que llevaron al actual campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de priorizar este enfrentamiento contra el youtuber que buscar un rival de mayor categoría y poner en riesgo su cinturón.

Estas declaraciones las realizó el promotor británico durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde sostuvo que es muy probable que ‘Tank’ Davis esté generando unas ganancias totales de $40 millones de dólares, las cuales impulsarían a cualquier pugilista a aceptar este acuerdo.

Óscar de la Hoya se queda de la pelea entre García y Romero. Crédito: John Locher | AP

“Creo que esto te muestra en dónde está Gervonta. Y por cierto, Gervonta probablemente está ganando, no sé, 30 millones, 40 millones. Entonces, ¿lo culpas? Supongo que todo se reduce a que si estás en una sala y tratas de tomar una decisión de negocios, y estás recibiendo 5, 6, 7, 8 millones para la revancha con Lamont Roach en una pelea 50-50, o recibes 30 millones por pelear con Jake Paul”, expresó.

Eddie Hearn también habló sobre las opciones que tenía Jake Paul de enfrentar a Anthony Joshua; a pesar de esto aseguró que en dicho caso no habría aceptado cambios en el reglamento de boxeo debido a que está atravesando una situación completamente diferente en su carrera que la que posee Gervonta Davis, quien simplemente quiere generar ingresos en sus últimos años como profesional.

“Tenemos que tener un poco de sentido común fuera de nuestro deporte, en cuanto a quiénes son estas personas y las decisiones que van a tomar. No todos rechazarían eso, entiendo que en un mundo ideal y en un mundo ético del boxeo, Davis diría: ‘No haré una exhibición con Jake Paul. Regreso y peleo con Lamont Roach’”, resaltó.

“Pero Gervonta Davis está medio desconectado del deporte… Así que esta puede ser su última pelea”, concluyó Hearn en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Andy Ruiz asegura que Jake Paul puede superar a Anthony Joshua

–Oleksandr Usyk le abre las puertas a la pelea contra Moses Itauma: “Está listo”

–Dinamita Márquez habla sobre el encarcelamiento de Julio César Chávez Jr.