Hispano asistente escolar poseía pornografía infantil con bebés: acusación federal en Nueva York tras llegar de R. Dominicana

Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad, fue arrestado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

El sospechoso de 47 años, fue procesado el viernes en el Tribunal Federal de Brooklyn por posesión y transporte de la supuesta colección de archivos ilegales en su teléfono celular, según un comunicado de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York.

El residente de El Bronx, quien trabajó durante 23 años para el Departamento de Educación (DOE) de la ciudad, según los fiscales también poseía imágenes de niños vestidos en aulas y otros entornos, algunos de los cuales parecían tener discapacidades físicas, comentó New York Post. “Los detalles de los presuntos delitos de Alejandro Santos son una de las peores pesadillas de cualquier padre”, declaró Ricky Patel, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York.

“Trabajó estrechamente con niños pequeños casi a diario durante 23 años. Proteger a los menores de individuos como este acusado no sólo es fundamental, sino también personal. Imploro a cualquier persona que crea tener información relacionada con delitos que involucran a Santos que contacte a las autoridades”, añadió Patel.

Santos, quien trabajaba con niños con discapacidades mentales, algunas de ellos no verbales, originalmente fue detenido en el aeropuerto JFK el 15 de julio tras regresar de República Dominicana y quedó suspendido de su trabajo en el DOE, a la espera del resultado de la investigación.

Los fiscales afirmaron que los agentes de la patrulla fronteriza identificaron al educador como sospechoso de ser portador de material de abuso sexual infantil de “alto riesgo”, y descubrieron inicialmente al menos 100 videos e imágenes de contenido perturbador en su teléfono.

Santos accedió a entregar su contraseña y su teléfono, donde los investigadores descubrieron miles de archivos adicionales de carácter perverso ocultos en una aplicación de calculadora falsa, descargados y guardados entre enero de 2024 y mayo de 2025. Se encontraron videos de al menos tres minutos de duración que mostraban a bebés y niñas prepúberes desnudas siendo violadas, sodomizadas y abusadas por hombres adultos, según una denuncia penal.

Los fiscales indicaron que no había pruebas de ningún abuso directo que involucrara a menores en su escuela. Fue acusado de transporte y posesión de material de abuso sexual infantil y enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.

Si bien no se sabe con certeza en qué escuela trabajaba Santos, desde entonces ha sido suspendido. “El presunto comportamiento es extremadamente preocupante e inaceptable”, declaró un portavoz de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. “Este empleado fue suspendido inmediatamente después de su arresto y, si es declarado culpable, solicitaremos su despido”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A fines de julio Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

A medidos de julio Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

También este mes Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

Previamente Saneel Boodram, empleado de una escuela secundaria en Harlem (NYC), fue acusado formalmente de abusar sexualmente de tres niñas, según la fiscalía. El mes pasado Anamaría Milazzo fue despedida de su trabajo como empleada escolar y acusada de presuntamente enviar fotos de desnudos a un menor de 14 años en Elmira (NY). Igualmente en junio Renee Hoberman, terapeuta de niños en Long Island (NY), se declaró culpable de distribución de pornografía infantil, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Este.

En abril de este año Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York, fue acusado de distribuir una colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños, según fiscales federales.

A fines de marzo Daniel James Halloran, ex concejal republicano de la ciudad de Nueva York que cumplió condena en una prisión federal por un esquema de sobornos, fue arrestado en Miami por cargos de pornografía infantil. También ese mes José Sáez Jr., joven pastor de una iglesia cristiana en Long Island (NY), se declaró culpable en el Tribunal Federal de Central Islip de explotación sexual infantil por solicitar contenido en un servicio de mensajería encriptada donde mantuvo conversaciones obscenas con menores de edad.

Igualmente ese mes Winston Nguyen, ex ganador en el juego de TV “Jeopardy” y profesor de matemáticas en una escuela privada en Brooklyn (NYC), se declaró culpable de haberse hecho pasar por un adolescente e incitado a alumnos menores de edad para enviarle fotos desnudas en las redes sociales.

En febrero dos maestros de Nueva Jersey y Long Island fueron acusados en casos separados de abusar de menores de edad. En diciembre Michael Olson, ahora ex ejecutivo inmobiliario de la ciudad de Nueva York, se declaró culpable de drogar y violar a una adolescente de 14 años en habitaciones de hotel en Queens y Manhattan. Igualmente ese mes una investigación de años llevó al arresto de siete sospechosos de pertenecer a dos bandas de tráfico de mujeres tan jóvenes como de 13 años en Nueva Jersey.

En enero de 2024 Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años. Además ese mes un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat

En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en ese estado, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda