Karina Banda habla sobre sus deseos de ser madre y la adopción

Karina Banda reveló que estuvo embarazada, un anhelo que más de una vez ha mencionado. Sin embargo, el bebé lo terminó perdiendo, fruto del amor con su esposo Carlos Ponce. Por ello, durante una conversación con Maity Interiano, explicó si tiene pensado o no el hecho de adoptar para formar la familia que tanto desea, pero fue muy sincera al mencionar que, por el momento, no le parece una opción.

“Lo hemos platicado, pero yo, honestamente, siento que quiero ser mamá de un bebito que venga de mí y de Carlos. Él ya tiene cuatro hijos; quizás si él no tuviera hijos, yo sí diría: ‘sabes qué, vamos a adoptar y vamos a hacer todo esto juntos’, pero hoy te digo, al menos por ahora, no creo que sea la opción que, al menos yo, quisiera en este momento”, le mencionó a Maity.

La mexicana le dijo a Interiano que quizás esa es su postura ahorita, y que exista la posibilidad de que más adelante sí quieran adoptar, ya que no lo descarta, pero su mayor deseo es verse con su propia barriga de mujer embarazada y vivir ese proceso de cómo el bebé iría creciendo en su vientre.

“A lo mejor después cambio de opinión, pero por ahora lo estoy dejando en manos de Dios. Si me permite, tengo mucha ilusión de verme con mi pancita, de sentir lo que es tener un ser dentro de ti; entonces, si Dios me lo permite, sí me gustaría que fuera alguien que yo lleve aquí”, explicó durante la entrevista.

La copresentadora de “Desiguales” dijo que una de las cosas que hizo fue ponerse agua bendita todos los días en su vientre, teniendo la fe de que las cosas saldrían de la mejor manera posible y así poder darle la bienvenida a su hijo en los próximos meses. Pero, lamentablemente, las cosas surgieron de forma distinta, aunque no pierde la fe.

“Cuando estaba haciendo todo el proceso, oraba todas las noches, me untaba con agua bendita el vientre, y al final, cuando no fue, sí es un poco … No quiero decir decepción, pero es como todo lo que hice y al final no fue. Trato de no perder la fe, pero también dentro de mí digo: a lo mejor es su voluntad y la voy a aceptar”, añadió.

