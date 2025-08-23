Kevin De Bruyne clavó un golazo durante su estreno con Napoli [Video]

La mayoría de los jugadores profesionales requieren tiempo para adaptarse a un nuevo club, a un nuevo país o estilo de vida, pero no es el caso del mediocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, quien anotó un golazo durante su estreno en la Serie A.

Tras pasar 10 años en el Manchester City, De Bruyne llevó su jerarquía a la Serie A por primera vez en su carrera y terminó siendo fundamental en el triunfo 2-0 del Napoli, como visitante ante Sassuolo, donde comenzaron la defensa del título liguero que consiguieron la campaña anterior.

Se impuso ante el campeón de la pasada Serie B, al que aplacó al ritmo de sus dos estrellas, el belga y Scott McTominay, líderes indiscutibles de un equipo con el hambre intacta que intenta paliar la dolorosa baja de Romelu Lukaku, fuera al menos los próximos tres meses.

Curiosamente, McTominay fue quien estrenó primero el marcador, así como había hecho en el último partido de la temporada donde un golazo de chilena certificó el Scudetto para los de Nápoles. El escocés ganó de cabeza un centro de Matteo Politano y venció a Turati para el 0-1.

En la jugada del gol De Bruyne desequilibró las líneas rivales para colaborar ofensivamente, pero fue en el segundo tanto que apareció definitivamente para poner cifras definitivas durante un intento de remontada del Sassuolo.

Ya sea por fortuna o por clase, la especialidad de la casa apareció: el tiro libre. Una pelota quieta desde la izquierda fue pateada hacia adentro del área y al no ser cabeceada, picó y se introdujo en el marco de un despistado Turati que solo recogió el balón al fondo de las redes.

Fue el debut perfecto para un De Bruyne que a sus 34 años sabe que aún tiene mucho fútbol por demostrar, en especial en una temporada que termina con el Mundial de Fútbol en 2026 y donde apunta a brillar con Bélgica una última vez ante de colgar las botas con su país.

Mira el golazo de Kevin De Bruyne aquí:

KEVIN DE BRUYNE'S FIRST SERIE A GOAL 💥 pic.twitter.com/PDl528NTbx — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 23, 2025

Sigue leyendo: