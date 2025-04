Kevin de Bruyne sobre su salida del Manchester City: “Es cuestión de negocios para ellos”

El futbolista belga Kevin de Bruyne reveló detalles sobre su salida del Manchester City, asegurando que se sintió “sorprendido” por la decisión del club de no ofrecerle una renovación de un contrato que vence en junio de este año.

En declaraciones recogidas por Sky Sports luego de la victoria 2-0 del City ante el Everton, el centrocampista dijo que su no renovación fue una decisión empresarial: “No quiero compartir los detalles porque es básicamente una cuestión de negocios para ellos, toman decisiones basándose en eso”.

En ese sentido, De Bruyne explicó que el intento de negociación con el City “no fue una conversación larga, simplemente fue lo que me dijeron y luego, nada más (…) No he recibido ninguna oferta en todo el año; simplemente tomaron una decisión. Obviamente me sorprendió un poco, pero tengo que aceptarla”.

“Tengo que aceptar la situación, aunque sienta que todavía puedo aportar cosas, pero ya está (…) Fue un poco raro, pero es lo que hay”, declaró De Bruyne a la prensa.

“Puedo rendir a este nivel”

De Bruyne, que cumplirá 34 años en junio, lleva una década en la Premier League en la que lideró al City a ganar seis títulos de liga y la Champions League, por lo que el jugador lamentó que se le descartara tan fácilmente cuando aún tien mucho para dar.

“Sinceramente, sigo pensando que puedo rendir a este nivel como lo estoy demostrando. La decisión ya está tomada y, desde entonces, solo quiero jugar al fútbol como siempre. Necesito mirar al futuro y empezar a hablar con la gente”, apuntó

El belga suma 416 partidos con el City, con 107 goles marcados y 177 asistencias brindadas, incluyendo 120 en la Premier League.

Sigue leyendo:

–“Es impresionante lo que demuestra”: Lionel Messi se rinde de halagos ante Lamine Yamal

–No expira: David Beckham anota golazo olímpico en entrenamiento de Inter Miami

–Carlo Ancelotti podría dejar al Real Madrid tras la final de Copa del Rey