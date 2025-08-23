Maduro acusó a Trump de buscar un cambio de régimen en Venezuela de manera terrorista

Nicolás Maduro acusó este viernes a Estados Unidos de planear un “cambio de régimen” mediante acciones “terroristas y militares”, tras conocerse la intención de Washington de enviar buques de guerra al mar Caribe para reforzar la lucha antidrogas.

“Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal”, expresó el dirigente durante un acto transmitido de manera obligatoria por radio y televisión desde la sede del Legislativo en Caracas.

Maduro afirmó que la comunidad internacional rechaza una intervención armada en Suramérica y agradeció la solidaridad de gobiernos aliados. “Venezuela volverá a ganar, ganará otra vez la paz, la estabilidad y la armonía entre todos los venezolanos”, dijo.

El jefe de Estado también ordenó esta semana ejercicios de alistamiento de las fuerzas milicianas, tras el anuncio de Estados Unidos de elevar a $50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

De acuerdo con CNN, Washington inició el despliegue de 4,000 efectivos, principalmente infantes de Marina, junto con barcos, aviones y lanzamisiles en aguas del Caribe y América Latina.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que el objetivo de la operación es “usar todo su poder” para detener el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Ante el aumento de tensiones, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a ambas naciones a resolver sus diferencias “por medios pacíficos”.

Venezuela ha recibido respaldo político de países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, además de aliados estratégicos como Rusia, China e Irán, que expresaron rechazo a una posible intervención militar en la región.

