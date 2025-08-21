Lili Estefan disfrutó show de Bad Bunny en Puerto Rico y cuenta su experiencia 

Bad Bunny ha hecho una residencia en Puerto Rico que ha servido para celebrar los orígenes boricuas y la trayectoria del artista. El impacto ha sido tal que varios famosos han acudido a esta gran fiesta, en el Coliseo de Puerto Rico, para bailar los mejores temas del Conejo Malo. Una de ellas ha sido Lili Estefan, quien estuvo el pasado fin de semana y contó detalles de su experiencia.

En el programa El Gordo y la Flaca, la cubana-estadounidense dijo: “Me tocó el fin de semana del huracán. Me tocó el show número 17 y Bad Bunny decía que estaba justo en la mitad de lo que viene, le faltan muchos fines de semana”.

La conductora de televisión comentó que los domingos es el mejor día del espectáculo, según escuchó en el lugar.

Además, explicó que el show de la casita es una de las partes más emocionantes, sobre todo cuando se sube al techo. “Es un show muy bien planeado, le canta a todo el mundo, lo que es la plana puertorriqueña, lo que son los músicos”, destacó.

La conductora también destacó el trabajo visual que hizo el cineasta Jacobo Morales para contar en video la historia de Bad Bunny y su amor por Puerto Rico.

“Ha traído del pasado tantas cosas que me parece maravilloso que la juventud viva ese gran momento, bueno, no es un gran momento, son tres horas”, afirmó.

Raúl de Molina le dijo que le parece demasiado tiempo para un concierto, pues la duración perfecta, para él, es de una hora y media.

Su compañera le pidió que fuera a disfrutar este show, pues es algo que considera no es va a repetir: “Tienes que ir a Bad Bunny, esto es algo histórico, único, que está pasando en Puerto Rico”.

Por último, indicó que pese al huracán Erin la experiencia fue inolvidable y que la disfrutó al máximo.

