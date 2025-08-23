Padre de Miguel Uribe buscará la Presidencia de Colombia tras el asesinato de su hijo

El partido opositor Centro Democrático anunció que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, será uno de sus precandidatos presidenciales para las elecciones de 2026.

Según la colectividad, Uribe Londoño solicitó formalmente integrarse al proceso de selección interna “en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”, quien fue asesinado el pasado 11 de agosto tras sufrir un atentado armado en Bogotá dos meses antes.

La decisión fue respaldada por la dirección del partido y por los demás aspirantes en competencia.

“El Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, indicó la organización en un comunicado.

Con esta incorporación, el exdirigente político de los años 90 competirá por la nominación con los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, bajo la conducción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador de la colectividad.

Durante el funeral de su hijo, Uribe Londoño expresó que “las ideas de Miguel están más vigentes que nunca” y llamó a frenar la violencia política en el país, insistiendo en la necesidad de “detener esta locura en 2026”.

El Centro Democrático tiene previsto definir a su candidato entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional. El elegido se medirá el 8 de marzo en una consulta conjunta con otras fuerzas de derecha, con el fin de postular un aspirante único que represente a la llamada “unidad democrática de base popular”.

