Reclamaciones contra Capital One: Todo sobre las compensaciones a usuarios de cuentas 360 Savings

El banco Capital One llegó un acuerdo para compensar con $425 millones a los ahorradores que presentaron una demanda colectiva por el manejo engañoso de los rendimientos de su cuenta de ahorro 360 Savings entre septiembre de 2019 y junio de 2025.

El banco fue acusado de congelar las tasas de interés en niveles bajos mientras promocionaba sus cuentas como de “alto rendimiento”, provocando pérdidas de más de $2 mil millones en intereses para los usuarios afectados.

El acuerdo busca compensar a todos los usuarios que no fueron informados sobre la existencia de una cuenta alternativa con tasas más altas, llamada 360 Performance Savings, que ofreció tasas de hasta un 4.3% de interés en 2022.

La demanda surgió luego que Capital One promocionó su cuenta 360 Savings como una opción de ahorro con una tasa de “alto interés”, pero en realidad mantuvo la tasa congelada en 0.3% durante años, incluso cuando las tasas nacionales subieron. Mientras tanto, la cuenta 360 Performance Savings ofrecía tasas mucho más competitivas, sin que los clientes fueran informados o invitados a cambiar de cuenta para recibir mayores rendimientos.

¿Quiénes pueden solicitar esta reclamación contra Capital One?

Las personas que pueden ser compensadas por esta mala práctica son clientes actuales y anteriores que mantuvieron una cuenta Capital One 360 Savings entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025.

Los pagos de dichas compensaciones se calcularán en función del dinero que los ahorradores hubieran ganado si sus cuentas 360 Savings hubieran tenido la misma tasa de interés que las cuentas 360 Performance Savings.

Además, el acuerdo legal establece que los clientes que aún mantienen una cuenta activa recibirán una tasa de al menos el doble que el promedio nacional para cuentas de ahorro.

¿Cómo presentar una reclamación contra Capital One?

Los clientes elegibles deben presentar su reclamación antes del 2 de octubre de 2025. También pueden escribir al tribunal si están en contra de la cantidad autorizada con este acuerdo. El proceso de reclamación está disponible en línea y únicamente debes confirmar que tuviste una cuenta 360 Savings durante el período especificado.

Actualmente, el acuerdo aún está pendiente de aprobación judicial, hasta que se celebre la próxima audiencia programada para el 6 de noviembre de 2025. Si se aprueba, los pagos comenzarán a distribuirse entre los clientes elegibles.

Sin embargo, este acuerdo busca corregir prácticas bancarias injustas y devolver a los clientes lo que legítimamente les corresponde.

